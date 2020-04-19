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12:37 (мск), источник: РИА Новости

Историк опроверг миф о насилии Красной армии над жителями Германии

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Утверждения о том, что солдаты и офицеры Красной армии якобы занимались мародерством и издевательствами над населением Германии в 1945 году — это миф, такое поведение отдельных лиц жестко пресекалось советской военной контрразведкой СМЕРШ, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.

Источник: РИА "Новости"
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8 мая 1945 года в предместье Берлина Карсхорсте в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. В СССР о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9 мая, и по приказу Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный салют из тысячи орудий.

В воскресенье исполняется 77 лет со дня создания СМЕРШа (от «Смерть шпионам»). Как считают специалисты, это была лучшая спецслужба времен Второй мировой войны. СМЕРШ за время своего существования обеспечил успешное проведение всех наступательных операций Красной армии, переиграв германскую разведку, и обезвредив большое число немецких агентов и диверсантов.

В интервью Зданович коснулся темы массового мародерства и насилия, которое якобы чинили советские военные при освобождении Германии от нацизма весной 1945 года.

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«Этот грязный миф запустили деятели либерального толка еще в начале 1990-х годов», — сказал Зданович. «Жесткое вскрытие» фактов мародерства и насилия над местным населением тоже входило в задачи оперативных групп СМЕРШа в ходе Берлинской наступательной операции, добавил он.

«Главное, что провозглашалось в приказах Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина — то, что Красная армия пришла в Германию не как завоеватель, а как освободитель, и поэтому надо вести себя соответствующим образом», — напомнил Зданович.

«Но в семье не без урода. Война — она и есть война, к тому же существует такое понятие, как “эксцесс исполнителя”. Да, были отдельные факты, но лиц, виновных в этих преступлениях, строжайше наказывали вплоть до расстрела перед строем. Никакого попустительства никому не давали», — отметил собеседник агентства.

«И я должен однозначно сказать, опираясь на документы о Берлинской операции: никакого массового мародерства и издевательства над местным населением не было», — подчеркнул Зданович.

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