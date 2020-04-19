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12:14 (мск), источник: Ведомости

В России впервые выявлено более 6000 больных коронавирусом за сутки

За сутки в России зарегистрировано 6060 новых случаев заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 42 853. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия теперь занимает десятое место в мире по заболеваемости COVID-19.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано42 853 +6 060
Скончалось361 +48
Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 338 335 +81 491
Скончалось161 030 +6 680
Выздоровело598 942 +27 091
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:37 MSK, 19.04
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Оперштаб отметил, что почти 43% новых больных коронавирусом не имели клинических проявлений болезни и были выявлены только благодаря активному тестированию потенциальных зараженных.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (3579). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 709, в Нижегородской — на 129, в Санкт-Петербурге — на 114, в Архангельской области — на 68, в Мордовии — на 60, в Тульской области — на 58, в Краснодарском крае — на 48. В Чечне и Оренбургской области по 44 новых пациента с COVID-19, в Марий Эл — 43, в Рязанской, Тюменской областях и Ингушетии — по 42, в Якутии — 41, в Кировской области — 39, в Хабаровском крае — 38, в Калужской области — 37, в Дагестане и Ростовской области — по 35, в Тверской и Мурманской областях — по 33, в Татарстане — 31, в Ленинградской области и Чувашии — по 29, в Пермском крае — 28. В остальных 52 регионах зафиксировано меньшее количество заболевших за сутки.

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За сутки в России умерли 48 пациентов с COVID-19 (из них 28 в Москве и девять в Подмосковье), всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончался 361 человек.

Выписаны за последние сутки 234 пациента, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 3291.

Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (24 324), Московская область (4663) и Санкт-Петербург (1760). В первую десятку также входят Нижегородская область (646), Коми (481), Ленинградская область (417), Краснодарский край (383), Мурманская область (354), Красноярский край (300) и Дагестан (292). В России не осталось регионов, в которых бы не было случаев COVID-19.

В мире на момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 2,3 млн заболевших коронавирусом более чем в двух сотнях стран. Скончались более 160 000 человек.

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