11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
В ЮАР на безлюдные улицы вышли пингвины (видео)
Пока люди остаются в своих домах на самоизоляции, а автомобили пылятся в гаражах, безлюдными улицами в Южной Африке гуляют беззаботные пингвины.
Очевидцы поделились в Сети видео, снятым в одном из городов ЮАР, на котором храбрые птицы маршируют по проезжей части и тротуарам.
Ранее пустующей дорогой в Южной Африке воспользовался львиный прайд. Животные поняли, что автомобили их больше не потревожат, и уснули прямо на асфальте.
Анна Лысенко