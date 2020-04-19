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11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

В ЮАР на безлюдные улицы вышли пингвины (видео)

Пока люди остаются в своих домах на самоизоляции, а автомобили пылятся в гаражах, безлюдными улицами в Южной Африке гуляют беззаботные пингвины.

Очевидцы поделились в Сети видео, снятым в одном из городов ЮАР, на котором храбрые птицы маршируют по проезжей части и тротуарам.

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Ранее пустующей дорогой в Южной Африке воспользовался львиный прайд. Животные поняли, что автомобили их больше не потревожат, и уснули прямо на асфальте.

Анна Лысенко

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