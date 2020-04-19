Чубайс предсказал падение числа заражений коронавирусом в России к концу мая

Число новых случаев заражения коронавирусом в России начнет уменьшаться в конце мая, считает глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом он написал в Facebook, комментируя сообщение генерального директора компании «Биостэн» Михаила Попова.
Попов представил свою модель, предсказывающую «конечный уровень заболеваемости» в Москве. «Он получается выше оптимистичных 0,25%, которые я сначала поставил. Автоматический подбор дает 0,32%, а пик сдвигается на 20 апреля <…> По России ситуация лучше модели и подбор заболеваемости с теме же условиями дает 0,11% населения», — отметил он.
В ответ Чубайс представил свой прогноз, в соответствии с которым Россию ждут «еще 10−15 дней роста», а затем «15−20 дней плато».
«Весь этот период будет очень тяжелым, а иногда — душераздирающим», — написал глава «Роснано». Он подчеркнул: «Вниз поедем только с конца мая».
Чубайс также отметил, что расчет на основе количества выявленных случаев заражения имеет мало смысла «в ситуации, когда 50−80% без симптомов». Более достоверным показателем он считает число смертей на 1000 жителей. По этому показателю Россия уступает Европе и США «примерно в 15−20 раз», подчеркнул Чубайс.
«Нам предстоит “подняться” в хорошем сценарии еще в 5−10 раз Думаю, не в 20 только потому, что страна выиграла время за счет опережающих ограничительных мер», — написал он.
Свой прогноз по динамике распространения вируса в начале прошлой недели давала и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она отмечала, что России необходимо еще «где-то 10−14 дней», чтобы выйти «на плато».
«После этого
Мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе отмечал, что с точки зрения распространения заболевания столица находится «у подножия пика» и даже не в его «середине». «Нам предстоит серьезное испытание и к этому надо готовиться», — подчеркивал он.
На сегодня в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, 361 летальный исход и 3291 случай выздоровления. Число заражений за сутки по всей России впервые превысило 6000, а в Москве показало резкий рост третий день подряд.