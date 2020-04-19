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13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые получили новые данные о бессимптомном протекании COVID-19

Количество заболевших может быть сильно недооценено.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано42 853 +6 060
Скончалось361 +48
Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 343 293 +81 662
Скончалось161 330 +6 541
Выздоровело602 793 +25 733
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 19.04
Источник: Reuters

Число людей, переболевших коронавирусной инфекцией, может быть в 82 раза выше, чем показывает официальная статистика.

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К такому выводу пришли американские ученые по итогам исследования, проведенного в штате Калифорния в начале апреля.

Исследователи из Стэнфордского университета сделали анализы крови 3,3 тыс. человек из округа Санта-Клара. Тесты показали, что организмы почти 4,5% добровольцев уже выработали антитела к инфекции.

Если экстраполировать этот показатель заболеваемости на почти двухмиллионное население округа, может оказаться, что COVID-19 переболели до 82 тысяч человек, хотя медикам известно только о тысяче случаев. Исследование ученых опубликовано в журнале препринтов medRxiv.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно. «За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%», — сказала она на брифинге в пятницу.

Анна Лысенко

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14:06 (мск)© Ньюстюб
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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 19.04
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