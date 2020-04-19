Ученые получили новые данные о бессимптомном протекании COVID-19

Число людей, переболевших коронавирусной инфекцией, может быть в 82 раза выше, чем показывает официальная статистика.
К такому выводу пришли американские ученые по итогам исследования, проведенного в штате Калифорния в начале апреля.
Исследователи из Стэнфордского университета сделали анализы крови 3,3 тыс. человек из округа
Если экстраполировать этот показатель заболеваемости на почти двухмиллионное население округа, может оказаться, что COVID-19 переболели до 82 тысяч человек, хотя медикам известно только о тысяче случаев. Исследование ученых опубликовано в журнале препринтов medRxiv.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно. «За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%», — сказала она на брифинге в пятницу.
Анна Лысенко