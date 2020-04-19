Ученые назвали тревожный симптом коронавируса

Соответственно, некоторым категориям больных с пневмонией могут не помочь аппараты искусственной вентиляции легких, отметили специалисты. Ученые предложили считать падение этого показателя тревожным симптомом. По их мнению, измерять уровень гемоглобина необходимо всем зараженным коронавирусом.
«В срочном порядке требуется провести исследования, чтобы выяснить, поможет ли переливание крови избежать тяжелого течения болезни», — говорится в публикации.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировали 2,2 миллиона заболевших, свыше 146 тысяч из них умерли. В России инфицированы почти 43 тысячи человек, 361 из них скончался.