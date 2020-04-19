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 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
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17:03 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали тревожный симптом коронавируса

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано42 853 +6 060
Скончалось361 +48
Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 355 337 +81 955
Скончалось162 013 +5 949
Выздоровело604 573 +26 353
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:38 MSK, 19.04
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Соответственно, некоторым категориям больных с пневмонией могут не помочь аппараты искусственной вентиляции легких, отметили специалисты. Ученые предложили считать падение этого показателя тревожным симптомом. По их мнению, измерять уровень гемоглобина необходимо всем зараженным коронавирусом.

«В срочном порядке требуется провести исследования, чтобы выяснить, поможет ли переливание крови избежать тяжелого течения болезни», — говорится в публикации.

В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировали 2,2 миллиона заболевших, свыше 146 тысяч из них умерли. В России инфицированы почти 43 тысячи человек, 361 из них скончался.

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17:24 (мск)© Ньюстюб
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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:38 MSK, 19.04
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