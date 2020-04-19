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17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Цветную бурю из глиттера показали в замедленной съемке (видео)

Завораживающее видео.

Британские блогеры Гэвин Фри и Дэн Гранчи с канала The Slow Mo Guys показали, как выглядит сыплющийся глиттер в замедленной съемке.

Полет разноцветных блесток настолько эффектный, что блогеры сами не смогли сдержать восхищенных возгласов.

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Гэвин и Дэн частенько радуют подписчиков неожиданным взглядом на вещи. Например, они снимают извержение гейзера на тепловизор или лопают огромный шар с водой изнутри.

Анна Лысенко

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