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18:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: спрос на наличные в России увеличивался после обращений Путина

В России с начала марта банки выдали около 1 трлн руб. ($13,6 млрд) наличных денег, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ. Это больше, чем за весь 2019 год, отмечает агентство.

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Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 356 475 +72 457
Скончалось162 070 +5 169
Выздоровело605 143 +23 628
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:38 MSK, 19.04
Источник: Reuters

«Люди боялись, что банки будут недоступны во время карантина, — считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — Они снимали деньги по той же причине, что некоторые запасались едой».

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Всплески спроса на наличные при этом совпадают с выступлениями президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом, утверждает Bloomberg. Так было после объявления о том, что проценты по вкладам от 1 млн руб. будут облагаться налогом.

Еще один всплеск был зафиксирован в связи с продлением режима самоизоляции до конца апреля, пишет агентство.

Напомним, Россия входит в десятку стран по числу зараженных коронавирусом. За последние сутки прирост составил более 6 тыс., общее количество достигло свыше 42,8 тыс. Умер 361 человек, выздоровели более 3,2 тыс.

В рамках борьбы с распространением коронавируса весь апрель в России объявлен нерабочим, а в большинстве регионов введен режим самоизоляции.

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