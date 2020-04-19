Bloomberg: спрос на наличные в России увеличивался после обращений Путина

«Люди боялись, что банки будут недоступны во время карантина, — считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — Они снимали деньги по той же причине, что некоторые запасались едой».
Всплески спроса на наличные при этом совпадают с выступлениями президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом, утверждает Bloomberg. Так было после объявления о том, что проценты по вкладам от 1 млн руб. будут облагаться налогом.
Еще один всплеск был зафиксирован в связи с продлением режима самоизоляции до конца апреля, пишет агентство.
Напомним, Россия входит в десятку стран по числу зараженных коронавирусом. За последние сутки прирост составил более 6 тыс., общее количество достигло свыше 42,8 тыс. Умер 361 человек, выздоровели более 3,2 тыс.
В рамках борьбы с распространением коронавируса весь апрель в России объявлен нерабочим, а в большинстве регионов введен режим самоизоляции.