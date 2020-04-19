Способное достроить «Северный поток — 2» судно снова сменило курс

20:14 (мск), источник: Известия
Так, корабль вышел из порта
Свой путь судно начало еще в феврале, отправившись из Находки сначала в сторону Сингапура, а затем — на
Известно, что «Академик Черский» с 2016 года находится в эксплуатации ООО «Газпром флот».
2 апреля стало известно, что к укладке трубопровода присоединится еще одно судно — нидерландский корабль Flintstone, который будет проводить технические работы. Таким образом, каменной засыпкой занимаются уже четыре нидерландских судна и одно кипрское.
В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода,
Как отмечал президент России Владимир Путин, Вашингтон путем ввода санкций против проекта пытается снизить конкурентоспособность Европы.
«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают только США, прибалтийские республики, Польша и Украина.