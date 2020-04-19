В штате Нью-Йорк разрешили жениться онлайн из-за коронавируса

Получить свидетельство о браке теперь можно через интернет, а регистрация может проходить в формате видеоконференции.
По данным Университета Джона Хопкинса, США находятся на первом месте по числу зараженных коронавирусом — в стране зарегистрировано более 735 тыс. случаев. Умерли свыше 39 тыс., выздоровели более 66 тыс.
В пятницу, 17 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что разрешает властям штатов самостоятельно принимать решение о снятии ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19. Снятие карантина по его плану будет проходить в три этапа. За месяц