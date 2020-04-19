Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Скрытые симптомыЗапад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе
Фоторепортажи
12Нотр-Дам спустя год после пожара
22«Розовое суперлуние» 2020
19 апреля, источник: Коммерсантъ

В штате Нью-Йорк разрешили жениться онлайн из-за коронавируса

В американском штате Нью-Йорк теперь можно проводить брачные церемонии онлайн, сообщил его губернатор Эндрю Куомо в Twitter. Такое решение он принял на фоне пандемии коронавируса.

Коронавирус COVID-19
00:21 (мск)Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано42 853 +6 060
Скончалось361 +48
Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 394 278 +83 706
Скончалось164 937 +6 246
Выздоровело611 878 +21 196
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:38 MSK, 19.04
Источник: РИА "Новости"

Получить свидетельство о браке теперь можно через интернет, а регистрация может проходить в формате видеоконференции.

По данным Университета Джона Хопкинса, США находятся на первом месте по числу зараженных коронавирусом — в стране зарегистрировано более 735 тыс. случаев. Умерли свыше 39 тыс., выздоровели более 66 тыс.

В пятницу, 17 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что разрешает властям штатов самостоятельно принимать решение о снятии ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19. Снятие карантина по его плану будет проходить в три этапа. За месяц из-за введенных ограничений работы в США лишились уже более 20 млн человек. Согласно опросу The Wall Street Journal и NBC News, большинство американцев опасается, что США слишком быстро снимут ограничения.

Читайте также
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:38 MSK, 19.04
 Скандал с Кадыровым дошел до Кремля
Последние данные по коронавирусу в России и мире
Коронавирус COVID-19
В России впервые выявлено более 6000 больных коронавирусом за сутки
Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в России
Коронавирус COVID-19: главные события 18 апреля
Коронавирус COVID-19: главные события 17 апреля
Коронавирус COVID-19: главные события 19 апреля
Ученые назвали тревожный симптом коронавируса
Соцработники оставили больную пневмонией москвичку у подъезда
СМИ: спрос на наличные увеличивался после обращений Путина
Способное достроить «Северный поток - 2» судно сменило курс
Уехавший в США русский фигурист рассказал о панике американцев
Пилот МиГ-31 России снял на видео встречу с истребителем НАТО
Здоровье
5 правил здорового питания, которые не прошли проверку временем Они считались истинами на протяжении десятилетий. Современная диетология признала их заблуждениями.
Hi-Tech
Пользователи жалуются на нечто странное в «Сбербанк Онлайн» В банке заявляют, что это старые номера клиентов, но клиенты не согласны
Авто
История самого массового отечественного автомобиля 19 апреля 1970 года на Волжском автомобильном заводе началось производство ВАЗ-2101. В честь 50-летия модели вспоминаем её историю и делимся редкими архивными фотографиями
Кино
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие Съемки остановлены, премьеры перенесены, а мировые звезды устремились в соцсети, где показывают себя в домашней обстановке. «Кино Mail.ru» продолжает следить за ними и рассказывает, на кого стоит подписаться.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
17 пар звезд, которые вышли в свет в одинаковых нарядах. 727
Семейные ценности 683
Двойка на дистанционном обучении 599
Мир сошел с ума так быстро. (честно украла) 567
Леди
22-летняя дочь Леонида Якубовича сменила имидж Варвара кардинально преобразилась.
Новости партнеров
От чего умирают пациенты с коронавирусной инфекцией
Это взорвало Ленобласть. Эта песня про коронавирус раскрыла всю правду
Что скрывают про коронавирус в США и что ждет нас?
Какие препараты принимать, чтобы не заболеть коронавирусом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь