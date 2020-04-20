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07:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Создана модель развития коронавируса

Китайские ученые зафиксировали разрушение гемоглобина в крови человека, заболевшего коронавирусом, и возможный метод лечения. Исследование было опубликовано в архиве препринтов научных работ ChemRxiv.

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Инфицировано42 853 +6 060
Скончалось361 +48
Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 404 249 +74 598
Скончалось165 234 +4 513
Выздоровело624 725 +29 292
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:38 MSK, 20.04
Источник: Reuters

Специалисты заметили, что у подавляющего числа инфицированных SARS-CoV-2 отмечается резкое падение гемоглобина — белка, необходимого для газообмена в легких. Созданная модель развития болезни показала, что гемоглобин атакуют не вирусные частицы, а вирусные белки. В частности, белки вытесняют из гема железо и связывают порфирин. Атакованные клетки легких реагируют на проникновение вируса усилением воспаления.

Ученые заявили, что если их модель верна, то ряд препаратов может эффективно бороться с опасным заболеванием. В частности, используемый для борьбы с малярией хлорохин может защищать гемоглобин от атаки вирусных белков. Противовирусное лекарство фавипиравир способно ингибировать связь белков и предотвращать проникновение вируса в здоровые клетки.

При этом медики уточнили, что приведенные ими выводы пока что не прошли апробацию, поэтому предлагаются только для академического обсуждения. У специалистов есть сомнения в эффективности препаратов от малярии и других вирусов.

В частности, способность хлорохина ингибировать структурные белки не особенно очевидна, поэтому терапевтический эффект от препарата у разных пациентов может отличаться.

Хлорохин используется для лечения коронавирусной инфекции в российских больницах. Кроме противомалярийного препарата Минздрав России рекомендовал использовать для лечения пациентов с COVID-19 гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (совместно с с гидроксилорохином), интерфероны.

Справка
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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:38 MSK, 20.04
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