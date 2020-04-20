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07:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Верховный суд даст новые рекомендации о рассмотрении дел в период пандемии

«Ъ» удалось ознакомиться с разъяснениями и рекомендациями по рассмотрению дел в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса, которые Верховный суд (ВС) России намерен огласить на ближайшем заседании президиума. Предполагается, что это поможет обеспечить единообразие судебной практики в сложных условиях, при этом в жесткие рамки судей загонять не собираются.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:38 MSK, 20.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как следует из проекта документа (имеется в распоряжении «Ъ»), с началом пандемии и появлением в этой связи соответствующих указов руководителей различных субъектов федерации и внесением изменений в законодательство у судов появилось довольно много вопросов. Поэтому ВС обобщил судебную практику по рассмотрению дел в условиях ограничений, связанных с распространением вируса, и разработал разъяснения по наиболее актуальным проблемам.

Один из основных вопросов, с которыми сейчас приходится сталкиваться судам, следует или нет в условиях эпидемии откладывать процессы или приостанавливать производства по делам. На сегодняшний день единообразия в действиях судей не наблюдается: некоторые продолжают назначать даты рассмотрения дел по существу, другие переносят на более поздние сроки с формулировкой «в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции». При этом, отметим, последних сейчас становится все больше.

Проанализировав статистику, ВС не стал давать однозначных рекомендаций нижестоящим инстанциям в случаях, когда речь идет о рассмотрении гражданских и арбитражных дел.

«Невозможность рассмотрения дела в связи с введением правовых режимов, предусматривающих ограничения свободного перемещения граждан, их нахождения в общественных местах, государственных и иных учреждениях, может являться основанием для отложения судебного разбирательства», — говорится в проекте постановления.

В условиях самоизоляции, как считают в ВС, суды также «вправе приостанавливать производство по делу, не относящемуся к категории безотлагательных».

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Что же касается поступивших или уже рассматриваемых судом уголовных дел, «исключающих возможность участия обвиняемого, подсудимого в судебном разбирательстве», то здесь позиция ВС однозначная: производство по делу должно быть приостановлено.

Не меньше вопросов у судей возникает и по поводу того, какие административные дела следует относить к категории безотлагательных. В этом случае ВС привел исчерпывающий список, которым должны руководствоваться судьи. В нем, в частности, упоминаются не только ранее считавшиеся неотложными дела о госпитализации в психиатрическую или туберкулезную клиники в принудительном порядке, о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации, в спецучреждение, о признании информационных материалов экстремистскими и некоторые другие. Сейчас в этот перечень ВС добавил дела о госпитализации как больных коронавирусной инфекцией, так и граждан с подозрением на нее, если они уклоняются от режима соблюдения самоизоляции. ВС в своем решении указывает, что с административными исками к последним вправе обратиться «руководитель соответствующей медицинской организации, главный санитарный врач или его заместитель, а также прокурор». Причем злостных нарушителей медики из приведенного выше списка имеют право принудительно изолировать до обращения в суд на 48 часов.

Напомнил ВС нижестоящим инстанциям и о том, что дела об административной ответственности по ч. 1 ст. 20.61 (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) и ч. 2 ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) КоАП РФ должны рассматриваться районными судами по месту выявления правонарушения. При этом из проекта ВС следует, что во втором случае дела лиц «с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания, находящихся или находившихся в контакте с источником заболевания…» во избежание распространения COVID-19 могут рассматриваться с использованием систем видео-конференц-связи.

По данным «Ъ», в ходе заседания президиума ВС планируется поднять еще одну важную и особенно актуальную во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции тему — переполненность следственных изоляторов.
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Об этой проблеме недавно председателю ВС Вячеславу Лебедеву сообщил директор ФСИН Александр Калашников. Из его письма следует, что на 1 апреля 2020 года переполнены 22 российских СИЗО, а наиболее сложная ситуация сложилась в Москве, Московской области и Крыму. При этом господин Калашников обращает внимание на то, что почти 44% арестованных судами за последний месяц составляют обвиняемые в совершении преступлений небольшой и средней тяжести. В этой связи господин Калашников попросил господина Лебедева «ориентировать суды при избрании (продлении) меры пресечения» в отношении таких лиц, а также привлекаемых за экономические преступления на «более широкое применение мер пресечения, альтернативных заключению под стражу».

Предполагается, что заседание президиума в ВС пройдет в начале этой недели, после чего суды и получат рекомендации по работе в условиях пандемии. Ранее, напомним, судам уже было рекомендовано проводить заседания только по делам, не требующим отлагательств, и максимально сократить количество участвующих в таких разбирательствах.

Олег Рубникович

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