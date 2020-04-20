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09:53 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд сообщил о погодных аномалиях в Европейской России и Сибири

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Аномально холодная погода будет в Европейской России на грядущей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«Дождались, пришла вторая половина апреля и температура ниже нормы. Нельзя сказать, что это страшная аномалия, но все-таки. Весна чуть запаздывает, хотя март был очень теплым, но во второй и третьей декаде апреля отрицательные аномалии», — сказал Вильфанд.

«Со вторника аномалия будет -4 градуса. Температура на четыре градуса будет ниже нормы. Ее будут приносить ветры сначала с северо-запада, потом северные. Наиболее сильный очаг аномалии на юге Европейской России: Ростовская область, Краснодарский край, где на 4,5 градуса ниже нормы», — уточнил Вильфанд.

Он пояснил, что погоду над Европейской территорией России будет определять антициклон, центр которого находится над Скандинавией. По восточной периферии этого антициклона и будет перемещаться холодная воздушная масса.

Такая ситуация сохранится в течение ближайших четырех-пяти дней, а к выходным температура в центральной части России начнет приближаться к климатической норме.

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«Зато на Азиатской территории страны погода больше похожа на летнюю. На восточной периферии циклона с центром над севером Западной Сибири ожидается мощный вынос тепла. Кроме того, Западная Сибирь и Красноярский край находятся в зоне пересечения потоков воздушных масс описанного циклона и дальневосточного антициклона: придут теплые, южные ветры. Поток очень теплого воздуха придет из Китая, Монголии и Средней Азии», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях дневные температуры в ближайшие пять-шесть дней будут доходить до 20−26 градусов, а в Омской области и в Алтайском крае — до 28, на юге Красноярского края — 20−25.

«Обычно на Азиатской части в это время холоднее, чем в умеренных и южных широтах, на три-четыре градуса, но в этом году совсем другая ситуация», — пояснил Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что тепло уходит с Дальнего Востока (Забайкалье, Иркутская область) и там наблюдаются отрицательные аномалии три-четыре градуса.

Погоду над Россией будут определять три мощных барических образования. Антициклон, центр которого находится над Скандинавией, мощный циклон с центром над севером Западной Сибири и антициклон над Дальним Востоком. Эти образования довольно устойчивы, поэтому в течение ближайших пяти дней россиян ждет описанная погода.

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