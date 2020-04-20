В Москве сократилось число поступлений тяжелых пациентов с коронавирусом

«Мы видим, что те меры, которые принимаются по разобщению, по самоизоляции, они эффективны, — сказал он. — И в городе Москве видим, в том числе, что интенсивность распространения процесса, что очень важно еще, и поступление тяжелых больных, также на сегодняшний день этот рост приостановлен».
Мурашко также напомнил о важности своевременного обращения к медикам при появлении симптомов коронавируса.
«Те пациенты, которые своевременно обращаются и рано начали лечение, у них исход и прогноз значительно лучше, чем те, которые самостоятельно принимали лекарственные препараты или просто ждали, что завтра чуть-чуть станет получше», — добавил министр.
По его словам, особенностью заболевания является то, что «вдруг его течение резко ускоряется».
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.