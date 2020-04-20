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10:00 (мск), источник: ТАСС

В Москве сократилось число поступлений тяжелых пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Меры по самоизоляции и разобщению людей, которые принимаются в РФ в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, демонстрируют эффективность. В Москве сократилось число поступлений тяжелых пациентов с коронавирусом, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано42 853 +6 060
Скончалось361 +48
Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 404 555 +73 456
Скончалось165 257 +4 305
Выздоровело625 001 +26 417
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:38 MSK, 20.04
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«Мы видим, что те меры, которые принимаются по разобщению, по самоизоляции, они эффективны, — сказал он. — И в городе Москве видим, в том числе, что интенсивность распространения процесса, что очень важно еще, и поступление тяжелых больных, также на сегодняшний день этот рост приостановлен».

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Мурашко также напомнил о важности своевременного обращения к медикам при появлении симптомов коронавируса.

«Те пациенты, которые своевременно обращаются и рано начали лечение, у них исход и прогноз значительно лучше, чем те, которые самостоятельно принимали лекарственные препараты или просто ждали, что завтра чуть-чуть станет получше», — добавил министр.

По его словам, особенностью заболевания является то, что «вдруг его течение резко ускоряется».

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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