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09:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Треть россиян поддерживают возможный перенос майских праздников

Треть (34%) россиян считают хорошей идеей перенос выходных с майских праздников на другое время, еще 30% предлагают их отменить после месяца самоизоляции в связи с угрозой коронавируса COVID-19. Еще 27% не понимают, зачем переносить выходные, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос «Новостей Mail.ru».

Коронавирус COVID-19
10:00 (мск)В Москве сократилось число поступлений тяжелых пациентов с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано42 853 +6 060
Скончалось361 +48
Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 404 555 +73 456
Скончалось165 257 +4 305
Выздоровело625 001 +26 417
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:38 MSK, 20.04
Источник: РИА "Новости"

Опрос проводился 14—16 апреля 2020 года среди 25 тыс. пользователей проекта «Новости Mail.ru».

Также респондентов спросили, на какой месяц можно было бы перенести выходные. Большинство назвало летние месяцы — июнь (19%), июль (14%), август (14%).
Что полезно знать
Если сидишь дома

Еще 8% выступили за то, чтобы присоединить майские выходные, если их отменят, к ближайшим новогодним каникулам.

Согласно этому исследованию, большинство жителей страны планируют на майские праздники оставаться дома (64% опрошенных). 15% думают оформить пропуск и съездить куда-нибудь — 45% из них отправятся на дачу, 16% — в деревню, 15% выберутся на природу, 9% соберут друзей на шашлыки, еще 7% посмотрят другой город.

Президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим из-за распространения коронавируса. Власти большинства российских регионов ввели строгий режим самоизоляции для граждан, в Москве с 15 апреля для поездок нужно получить специальный цифровой пропуск. В некоторых регионах уже продлили этот режим до конца мая.

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