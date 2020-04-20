Треть россиян поддерживают возможный перенос майских праздников

Опрос проводился 14—16 апреля 2020 года среди 25 тыс. пользователей проекта «Новости Mail.ru».
Также респондентов спросили, на какой месяц можно было бы перенести выходные. Большинство назвало летние месяцы — июнь (19%), июль (14%), август (14%).
Еще 8% выступили за то, чтобы присоединить майские выходные, если их отменят, к ближайшим новогодним каникулам.
Согласно этому исследованию, большинство жителей страны планируют на майские праздники оставаться дома (64% опрошенных). 15% думают оформить пропуск и съездить куда-нибудь — 45% из них отправятся на дачу, 16% — в деревню, 15% выберутся на природу, 9% соберут друзей на шашлыки, еще 7% посмотрят другой город.
Президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим из-за распространения коронавируса. Власти большинства российских регионов ввели строгий режим самоизоляции для граждан, в Москве с 15 апреля для поездок нужно получить специальный цифровой пропуск. В некоторых регионах уже продлили этот режим до конца мая.