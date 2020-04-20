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10:46 (мск), источник: РИА Новости

В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 4268

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В 76 российских регионах выявлено еще 4268 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с с распространением коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 406 745 +68 410
Скончалось165 273 +4 243
Выздоровело628 816 +29 874
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:38 MSK, 20.04
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Это на 1792 человека меньше, чем накануне. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве — 2026 пациентов, Московской области — 578, Нижегородской области — 113, Санкт-Петербурге — 86, а также в Ростовской области — 69.

Умерли 44 человека.

Отмечается, что свыше 45 процентов из общего числа за сутки — контактные и без симптомов.

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Всего в России, по последним данным, было выявлено 47 121 заболевших COVID-19, из них 3446 вылечились, 405 скончались.

Пандемия COVID-19

Коронавирусом SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, заразились уже более 2,24 миллиона человек в 185 государствах, 152 тысячи больных скончались.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших достигло 2 404 555 человек, из них 165 тысяч умерли, свыше 625 тысячам пациентов удалось победить инфекцию. При этом максимальное количество жертв и зарегистрировано в Соединенных Штатах, там действует режим крупного бедствия. Далее по списку — европейские страны: Испания, Италия, Франция и Германия.

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09:38 (мск)© Ньюстюб
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