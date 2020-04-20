В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 4268

Это на 1792 человека меньше, чем накануне. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве — 2026 пациентов, Московской области — 578, Нижегородской области — 113, Санкт-Петербурге — 86, а также в Ростовской области — 69.
Отмечается, что свыше 45 процентов из общего числа за сутки — контактные и без симптомов.
Всего в России, по последним данным, было выявлено 47 121 заболевших COVID-19, из них 3446 вылечились, 405 скончались.
Коронавирусом SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, заразились уже более 2,24 миллиона человек в 185 государствах, 152 тысячи больных скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших достигло 2 404 555 человек, из них 165 тысяч умерли, свыше 625 тысячам пациентов удалось победить инфекцию. При этом максимальное количество жертв и зарегистрировано в Соединенных Штатах, там действует режим крупного бедствия. Далее по списку — европейские страны: Испания, Италия, Франция и Германия.