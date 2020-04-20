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11:02 (мск), источник: Интерфакс

В России число заболевших коронавирусом превысило 47 тысяч человек

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — В России за сутки выявлены 4 268 новых случаев заболевания коронавирусом (+10%) в 76 регионах, общее число заболевших достигло 47 121, сообщает в понедельник оперштаб.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 406 745 +68 410
Скончалось165 273 +4 243
Выздоровело628 816 +29 874
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:38 MSK, 20.04
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Согласно сообщению, у 45,3% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В частности, в Москве выявлены 2 026 новых случаев, общее число диагнозов в столице выросло до 26 350. В Московской области 578 заболевших, в Нижегородской области — 113, в Санкт-Петербурге — 86, в Ростовской области — 60, в Мурманской области — 46. В Чечне и Башкирии обнаружены по 45 зараженных коронавирусом, в Орловской области — 43, в Брянской области — 42, в Калужской области — 40.

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На Дагестан, Ингушетию и Татарстан пришлись по 39 новых случаев, на Ленинградскую область — 37, на Мордовию — 35, на Владимирскую область и Краснодарский край — по 34, на Чувашию — 32. В Хабаровском крае выявлены 30 случаев заболевания, в Марий Эл — 29, в Саратовской области — 28, в Ярославской и Тюменской областях — по 27, в Тверской области и Удмуртии — по 26, в Северной Осетии и Пензенской области — по 25, в Воронежской, Курской, Новосибирской областях и ЯНАО — по 24, в Белгородской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях — по 22, в Ивановской, Липецкой областях и Карачаево-Черкесии — по 20.

В Кировской, Ульяновской областях и Якутии за сутки выявлены по 19 заболевших коронавирусом, в Волгоградской области — 18, в Пермском и Приморском краях — по 17, в Смоленской и Самарской областях, а также в Кабардино-Балкарии — по 16, в Астраханской области и ХМАО — по 13, в Калининградской области, Ставропольском и Алтайском краях — по 12, в Коми, Новгородской, Челябинской и Иркутской областях — по 10.

Из больниц выписаны 155 человек, общее число выздоровевших выросло до 3 446.

За сутки умерли 44 человека. Таким образом, за весь период зафиксировано 405 летальных исходов.

Прирост заболеваемости коронавирусом по состоянию на понедельник замедлился в сравнении с показателями на утром воскресенья: накануне сообщалось о 6 060 новых пациентах, из них 3 570 приходились на Москву.

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