В России число заболевших коронавирусом превысило 47 тысяч человек

Согласно сообщению, у 45,3% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.
В частности, в Москве выявлены 2 026 новых случаев, общее число диагнозов в столице выросло до 26 350. В Московской области 578 заболевших, в Нижегородской области — 113, в
На Дагестан, Ингушетию и Татарстан пришлись по 39 новых случаев, на Ленинградскую область — 37, на Мордовию — 35, на Владимирскую область и Краснодарский край — по 34, на Чувашию — 32. В Хабаровском крае выявлены 30 случаев заболевания, в Марий Эл — 29, в Саратовской области — 28, в Ярославской и Тюменской областях — по 27, в Тверской области и Удмуртии — по 26, в Северной Осетии и Пензенской области — по 25, в Воронежской, Курской, Новосибирской областях и ЯНАО — по 24, в Белгородской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях — по 22, в Ивановской, Липецкой областях и
В Кировской, Ульяновской областях и Якутии за сутки выявлены по 19 заболевших коронавирусом, в Волгоградской области — 18, в Пермском и Приморском краях — по 17, в Смоленской и Самарской областях, а также в
Из больниц выписаны 155 человек, общее число выздоровевших выросло до 3 446.
За сутки умерли 44 человека. Таким образом, за весь период зафиксировано 405 летальных исходов.
Прирост заболеваемости коронавирусом по состоянию на понедельник замедлился в сравнении с показателями на утром воскресенья: накануне сообщалось о 6 060 новых пациентах, из них 3 570 приходились на Москву.