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12:33 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Турция обошла Китай по числу больных

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру, охватывая новые страны. Пока наибольшее число заболевших в странах Западной Европы и США, но все больше инфицированных становится и в Турции.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 415 370 +72 077
Скончалось165 903 +4 573
Выздоровело632 484 +29 691
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:39 MSK, 20.04
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Если сидишь дома

Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что в стране к воскресенью было поставлено более 86,3 тыс. диагнозов, это больше чем, согласно официальным данным, заболело в Китае за все время пандемии.

Только за последние 24 часа в Турции было зарегистрировано 3977 новых случаев заражения и 127 летальных исходов, а в целом за время пандемии от коронавируса в стране умерло уже 2017 человек.

О первом больном в Турции сообщили лишь 10 марта, однако с тех пор инфекция быстро распространялась, и сейчас страна занимает седьмое место в мире по числу зараженных. Анализы на коронавирус в Турции прошли 634 тыс. человек.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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