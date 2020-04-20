13:42 (мск), источник: Дом Mail.ru
Богом забытые. Как выглядят заброшенные церкви России?
Разоренные памятники из русской глуши в объективе фотографа Александра Сухарева.
По всей России разбросано огромное количество заброшенных храмов. Большая часть из них была построена в 19 веке, но сохранились и постройки 18 и даже 17 веков. За ними практически никто не следит. Чаще всего единственные их посетители — это любители «заброшек». Фотограф Александр Сухарев собрал кадры самых красивых заброшенных церквей, а мы разузнали о них.
До того, как прийти в запустение, каждый из этих храмов на протяжении столетий принимал тысячи прихожан в селах, деревнях и городах. Сейчас же они заброшены и находятся в удручающем состоянии.
Некоторые из этих церквей пытались снести с помощью взрывчатки или техники. Но даже те храмы, что избежали этой участи, подверглись серьезным разрушениям: со временем под воздействием ветра и влаги дерево и камень деформировались,
Нередко можно заметить и следы мародерства: церкви разоряют, забирают из них все, что можно быть продать или использовать в хозяйстве — от крестов и икон до кирпичей.
Часто бывает так: захожу в абсолютно разрушенную церковь и иду в сторону алтаря. Пола уже давно нет. Вместо него — земля. Так — не во всех церквях, но во многих. Очень часто попадаются церкви с деревянными полами, в
каких-томестах разобранными. Как будто вандалы пытались найти церковный клад.
Искусствовед Нина Секачева, специалист в области христианского искусства и церковной архитектуры, отмечает, что такая картина не случайна. По оценкам специалистов, самым разрушительным периодом для заброшенных храмов стали 90-е годы и современное постперестроечное время в целом.
Даже заброшенные и закрытые, многие из этих храмов стояли в сельской местности еще с целыми иконостасами, полами, кирпичами. Уже в 90-е годы это все разбиралось, иконостасы выламывались и распродавались. Поздние иконы, которые раньше не считались наследием, потому что не были такими древними, сейчас пользуются большим спросом на рынке
из-заинтереса к искусству синодального периода.
Многие из ныне заброшенных церквей были закрыты еще в XX веке в результате советских антирелигиозных кампаний 30-х и 50−60-х годов.
Здания других закрытых церквей отходили под хозяйственные нужды: иконы отдавали местным музеям, а в самих храмах размещали овощные склады, хранили металлолом, ремонтировали автомобили или оказывали медицинскую помощь.
Иногда заходишь в церковь и попадаешь на бывший склад автозапчастей, а бывает, вообще оказываешься в залах, где будто устраивали дискотеки. И убранство характерное: под куполом висит советская люстра, а в алтаре соседствуют Иисус и Ленин.
У каждой из таких церквей своя история. Например, церковь Покрова Святой Богородицы в селе Замошье Вологодской области построили в 1812 году, а в 1930-е ее закрыли. В 1937 году ее начали разрушать: сначала уничтожили колокола, затем попытались взорвать и разломать тракторами. Но крепкие стены церкви выдержали, поэтому на первом и втором этажах разместили картофелесушилку и зерносклад, а в алтаре сначала устроили кузницу, а позже стали хранить газовые баллоны. С 1990 года храм пытаются возродить, но пока безуспешно.
В отличие от Покровской церкви в Замошье, церковь Иоанна Богослова в Калужской области пережила 30-е годы XX века и проработала до 1961-го — тогда ее, вопреки возмущениям прихожан, закрыли местные власти. Иконы были переданы в Калужский областной художественный музей, а само здание осталось бесхозным. И бесхозное до сих пор.
Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Курба Ярославской области закрыли в 1929—1930 годы, а в здании храма разместили
Большинство заброшенных церквей буквально необитаемы. Обычно в них заглядывают только любопытные туристы и фотографы. Но есть и храмы, которые до сих пор посещают прихожане.
Бывает, что
какая-нибудьбабушка, которая помнит это место в расцвете, приходит помолиться раз в неделю, а может и раз в месяц. Однажды мы встретили такую в Ивановской области. Ей было уже около 80 лет, но она упорно продолжала ходить в эту заброшенную церковь. Возможно, именно здесь для одиноких пожилых людей есть место, где можно хоть недолго побыть с кем-то.
Восстанавливать заброшенные церкви никто не торопится. Самая первая проблема тех, кто пытается организовать реставрацию, — финансы.
Нам попадались церкви со следами реставрации. Но они бывали очень разными. Порой видно, что денег хватило только на то, чтобы залатать крышу или сделать новые купола. Так и стоит церковь с новыми куполами и разваленными колоннами.
Те, кто занимается восстановлением храмов, ищут средства на это
Это даже не реставрация, а консервация — законсервировать то, что у нас есть, чтобы дальше не разрушалось.
Другая проблема — правовая. По закону проводить работы без разрешения госорганов, охраняющих памятники, запрещено, поэтому добровольцам для восстановления храмов приходится постоянно добиваться согласований и разрешений соответствующих структур.
Энтузиастам не помогает никто — ни реставраторами, ни материально. Но поскольку заброшенные храмы — это объект культурного наследия, они обязаны все делать по определенному регламенту. То есть их могут контролировать, никак им не помогая. И даже применять к ним
какие-торепрессии, хотя по умолчанию эти репрессии не применяются к тем, кто ничего не делает. Вот такая ситуация — инициатива наказуема.
Однако
В церкви Воздвижения Креста Господня в Ярославской области тоже проводят редкие богослужения. Кроме того, ее прихожане организуют субботники, приглашают архитекторов и инженеров — другими словами, своими силами готовят храм к реставрации.
Бывает, что и энтузиазм одного человека помогает сдвинуть вопрос о восстановлении храма с мертвой точки (это, например, доказывает история Анор Тукаевой и ее фонда «Центр возрождения культурного наследия «Крохино»). Но такие случаи — скорее исключение, чем правило. Гораздо чаще заброшенные церкви просто ветшают и разрушаются до тех пор, пока не обвалятся оставшиеся стены и последние участки кровли. Восстановить их из такого состояния вряд ли удастся.
Это связано не только с отсутствием четкой государственной политики в сфере сохранения культурного наследия, считает Нина Секачева. Дело в том, что заброшенные храмы часто просто никому не нужны. Огромное количество храмов строится в новых спальных районах крупных городов, потому что там есть запрос на строительство церквей — есть и люди, и инициатива. А многие из заброшенных храмов стоят буквально «в поле» — без поселков вокруг, потому что те были оставлены людьми и исчезли, или близ угасающих деревень, жителям которых восстановление церкви неинтересно.
Жизнь деревни, даже в прошедшие два десятилетия, идет по нисходящей — количество людей уменьшается, уезжает в города, в местные центры. У нас регионы пустеют, деревни пустеют, вымирают. А заброшенные храмы остались как свидетели некогда здесь кипевшей жизни.
Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо развивать регионы, думает Нина Секачева. Только тогда в них будут оставаться люди, будет развиваться внутренний туризм — это важно, поскольку памятники культурного наследия интересны в первую очередь туристам. Но пока регионы будут оставаться депрессивными, а восстановление храмов — волновать только энтузиастов, искусствоведов и фотографов, рассчитывать на массовое возрождение заброшенных храмов не приходится.