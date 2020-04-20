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13:42 (мск), источник: Дом Mail.ru

Богом забытые. Как выглядят заброшенные церкви России?

Разоренные памятники из русской глуши в объективе фотографа Александра Сухарева.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

По всей России разбросано огромное количество заброшенных храмов. Большая часть из них была построена в 19 веке, но сохранились и постройки 18 и даже 17 веков. За ними практически никто не следит. Чаще всего единственные их посетители — это любители «заброшек». Фотограф Александр Сухарев собрал кадры самых красивых заброшенных церквей, а мы разузнали о них.

«Захожу в абсолютно разрушенную церковь»

До того, как прийти в запустение, каждый из этих храмов на протяжении столетий принимал тысячи прихожан в селах, деревнях и городах. Сейчас же они заброшены и находятся в удручающем состоянии.

Некоторые из этих церквей пытались снести с помощью взрывчатки или техники. Но даже те храмы, что избежали этой участи, подверглись серьезным разрушениям: со временем под воздействием ветра и влаги дерево и камень деформировались, из-за чего обрушились их фасады, крыши и стены.

Нередко можно заметить и следы мародерства: церкви разоряют, забирают из них все, что можно быть продать или использовать в хозяйстве — от крестов и икон до кирпичей.

Часто бывает так: захожу в абсолютно разрушенную церковь и иду в сторону алтаря. Пола уже давно нет. Вместо него — земля. Так — не во всех церквях, но во многих. Очень часто попадаются церкви с деревянными полами, в каких-то местах разобранными. Как будто вандалы пытались найти церковный клад.
Александр Сухарев
фотограф

Искусствовед Нина Секачева, специалист в области христианского искусства и церковной архитектуры, отмечает, что такая картина не случайна. По оценкам специалистов, самым разрушительным периодом для заброшенных храмов стали 90-е годы и современное постперестроечное время в целом.

Даже заброшенные и закрытые, многие из этих храмов стояли в сельской местности еще с целыми иконостасами, полами, кирпичами. Уже в 90-е годы это все разбиралось, иконостасы выламывались и распродавались. Поздние иконы, которые раньше не считались наследием, потому что не были такими древними, сейчас пользуются большим спросом на рынке из-за интереса к искусству синодального периода.
Нина Секачева
старший преподаватель кафедры истории и теории христианского искусства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Медпункты, мастерские, склады

Многие из ныне заброшенных церквей были закрыты еще в XX веке в результате советских антирелигиозных кампаний 30-х и 50−60-х годов. Какие-то храмы после закрытия остались неразграбленными и медленно предавались забвению, а некоторые храмы советские власти даже уничтожали.

Здания других закрытых церквей отходили под хозяйственные нужды: иконы отдавали местным музеям, а в самих храмах размещали овощные склады, хранили металлолом, ремонтировали автомобили или оказывали медицинскую помощь.

Иногда заходишь в церковь и попадаешь на бывший склад автозапчастей, а бывает, вообще оказываешься в залах, где будто устраивали дискотеки. И убранство характерное: под куполом висит советская люстра, а в алтаре соседствуют Иисус и Ленин.
Александр Сухарев
фотограф

У каждой из таких церквей своя история. Например, церковь Покрова Святой Богородицы в селе Замошье Вологодской области построили в 1812 году, а в 1930-е ее закрыли. В 1937 году ее начали разрушать: сначала уничтожили колокола, затем попытались взорвать и разломать тракторами. Но крепкие стены церкви выдержали, поэтому на первом и втором этажах разместили картофелесушилку и зерносклад, а в алтаре сначала устроили кузницу, а позже стали хранить газовые баллоны. С 1990 года храм пытаются возродить, но пока безуспешно.

В отличие от Покровской церкви в Замошье, церковь Иоанна Богослова в Калужской области пережила 30-е годы XX века и проработала до 1961-го — тогда ее, вопреки возмущениям прихожан, закрыли местные власти. Иконы были переданы в Калужский областной художественный музей, а само здание осталось бесхозным. И бесхозное до сих пор.

Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Курба Ярославской области закрыли в 1929—1930 годы, а в здании храма разместили машинно-тракторную станцию. После того, как закрыли и ее, церковь опустела и стала разрушаться. В 1988 году ее решили отреставрировать, но в 1993 году все восстановительные работы были приостановлены. Сейчас храм находится в аварийном состоянии.

Надежды на возрождение

Большинство заброшенных церквей буквально необитаемы. Обычно в них заглядывают только любопытные туристы и фотографы. Но есть и храмы, которые до сих пор посещают прихожане.

Бывает, что какая-нибудь бабушка, которая помнит это место в расцвете, приходит помолиться раз в неделю, а может и раз в месяц. Однажды мы встретили такую в Ивановской области. Ей было уже около 80 лет, но она упорно продолжала ходить в эту заброшенную церковь. Возможно, именно здесь для одиноких пожилых людей есть место, где можно хоть недолго побыть с кем-то.
Александр Сухарев
фотограф

Восстанавливать заброшенные церкви никто не торопится. Самая первая проблема тех, кто пытается организовать реставрацию, — финансы.

Нам попадались церкви со следами реставрации. Но они бывали очень разными. Порой видно, что денег хватило только на то, чтобы залатать крышу или сделать новые купола. Так и стоит церковь с новыми куполами и разваленными колоннами.
Александр Сухарев
фотограф

Те, кто занимается восстановлением храмов, ищут средства на это по-разному — в том числе и при помощи краудфандинговых платформ. Однако реставрация, отмечает Нина Секачева, — это не первая трата, с которой столкнутся энтузиасты. По ее словам, в значительной части случаев сначала речь идет вообще не о реставрации, а о противоаварийных работах.

Это даже не реставрация, а консервация — законсервировать то, что у нас есть, чтобы дальше не разрушалось.
Нина Секачева
старший преподаватель кафедры истории и теории христианского искусства ПСТГУ

Другая проблема — правовая. По закону проводить работы без разрешения госорганов, охраняющих памятники, запрещено, поэтому добровольцам для восстановления храмов приходится постоянно добиваться согласований и разрешений соответствующих структур.

Энтузиастам не помогает никто — ни реставраторами, ни материально. Но поскольку заброшенные храмы — это объект культурного наследия, они обязаны все делать по определенному регламенту. То есть их могут контролировать, никак им не помогая. И даже применять к ним какие-то репрессии, хотя по умолчанию эти репрессии не применяются к тем, кто ничего не делает. Вот такая ситуация — инициатива наказуема.
Нина Секачева
старший преподаватель кафедры истории и теории христианского искусства ПСТГУ

Однако кое-где вокруг заброшенных храмов удается организовать какую-то жизнь. Например, прихожане разрушенного храма Архангела Михаила в селе Весь Владимирской области организовали сбор средств на проведение первоочередных противоаварийных работ и реставрацию. Деньги пока не собраны, но уже сейчас церковь «живет» — у нее есть настоятель, проводятся богослужения и даже работает свой сайт, на котором можно узнать историю храма, проверить расписание грядущих служб или связаться с инициативной группой по восстановлению.

В церкви Воздвижения Креста Господня в Ярославской области тоже проводят редкие богослужения. Кроме того, ее прихожане организуют субботники, приглашают архитекторов и инженеров — другими словами, своими силами готовят храм к реставрации.

Бывает, что и энтузиазм одного человека помогает сдвинуть вопрос о восстановлении храма с мертвой точки (это, например, доказывает история Анор Тукаевой и ее фонда «Центр возрождения культурного наследия «Крохино»). Но такие случаи — скорее исключение, чем правило. Гораздо чаще заброшенные церкви просто ветшают и разрушаются до тех пор, пока не обвалятся оставшиеся стены и последние участки кровли. Восстановить их из такого состояния вряд ли удастся.

Это связано не только с отсутствием четкой государственной политики в сфере сохранения культурного наследия, считает Нина Секачева. Дело в том, что заброшенные храмы часто просто никому не нужны. Огромное количество храмов строится в новых спальных районах крупных городов, потому что там есть запрос на строительство церквей — есть и люди, и инициатива. А многие из заброшенных храмов стоят буквально «в поле» — без поселков вокруг, потому что те были оставлены людьми и исчезли, или близ угасающих деревень, жителям которых восстановление церкви неинтересно.

Жизнь деревни, даже в прошедшие два десятилетия, идет по нисходящей — количество людей уменьшается, уезжает в города, в местные центры. У нас регионы пустеют, деревни пустеют, вымирают. А заброшенные храмы остались как свидетели некогда здесь кипевшей жизни.
Нина Секачева
старший преподаватель кафедры истории и теории христианского искусства ПСТГУ

Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо развивать регионы, думает Нина Секачева. Только тогда в них будут оставаться люди, будет развиваться внутренний туризм — это важно, поскольку памятники культурного наследия интересны в первую очередь туристам. Но пока регионы будут оставаться депрессивными, а восстановление храмов — волновать только энтузиастов, искусствоведов и фотографов, рассчитывать на массовое возрождение заброшенных храмов не приходится.

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