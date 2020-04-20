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13:53 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, почему люди с лишним весом больше подвержены COVID-19

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ученые из Объединенных Арабских Эмиратов и Канады выяснили, почему тяжелое течение заболевания коронавирусом чаще встречается у людей с лишним весом и страдающих ожирением, следует из результатов исследования на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 20.04
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Исследование ученых показало, что ожирение способствует выработке рецепторов, которые коронавирус использует для проникновения в клетки легких.

«Мы провели опыты и сравнили восемь мышей с нормальным весом и восемь мышей, страдающих ожирением. Результаты показали, что уровень выработки белка ACE2 был значительно выше у мышей, которые страдали от ожирения, причем эти изменения проявлялись в основном в тканях легких. Это объясняет то, почему ожирение повышает риск развития тяжелых форм COVID-19», — говорится в докладе.

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Ученые установили, что инфекция SARS-CoV-2 и ожирение имеют общие пути развития, связанные с нарушением регуляции липидного обмена. Так, исследователи решили провести анализ для оценки связи между более высокой восприимчивостью к вирусу и лишним весом.

Исследование показало, что лишний вес повышал активность гена ACE2, отвечающего за выработку рецепторов, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки. Кроме того, вирус оказывал существенное влияние на гены, связанные с лептином, работа которого нарушается при развитии ожирения.

Ученые предполагают, что подобное развитие COVID-19 может наблюдаться также у диабетиков и людей с повышенной концентрацией холестерина в организме.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявлял, что, кроме пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов.

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