В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России

«Хотя в России очень низкий уровень смертности (от COVID-19 — ред.), за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло. Во многих регионах это спорадические случаи, но, тем не менее, это также означает, что гораздо большая популяция подвергается риску», — сказала Вуйнович на просьбу оценить ситуацию с эпидемией коронавируса в стране.
В России общее число заболевших составляет более 47 121 тысяч человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3 446.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.