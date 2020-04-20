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13:50 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уровень смертности от коронавируса в России очень низкий, но за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло, во многих регионах они носят спорадический характер, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 415 370 +72 077
Скончалось165 903 +4 573
Выздоровело632 484 +29 691
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:39 MSK, 20.04
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«Хотя в России очень низкий уровень смертности (от COVID-19 — ред.), за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло. Во многих регионах это спорадические случаи, но, тем не менее, это также означает, что гораздо большая популяция подвергается риску», — сказала Вуйнович на просьбу оценить ситуацию с эпидемией коронавируса в стране.

В России общее число заболевших составляет более 47 121 тысяч человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3 446.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.

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