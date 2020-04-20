Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Специалисты изучили генетическую структуру 106 образцов возбудителя COVID-19 из базы данных, в которой собрана информация полногеномных записей, полученная от инфекций по всему миру. Данные охватывали 54 записи из США, 35 из Китая, три из Испании, две из Бразилии и по одной из Австралии, Финляндии, Индии, Италии, Непала, Южной Кореи и Швеции.
Мутацию обнаружили в образце, взятом у пациента в Индии 27 января. Она снизила способность патогена связываться с рецептором на клетках человека, называемым ACE2, то есть — менее опасным для человека.
Ученые также сравнили информацию о новом коронавирусе с 39 последовательностями генома коронавируса SARS, вызвавшем в 2002—2003 годах вспышку тяжелого острого респираторного синдрома, известного также как атипичная пневмония. Результаты показали, что в целом геном вируса SARS-CoV-2 значительно устойчивее и менее подвержен мутациям, чем вирус SARS. Он также более стабилен, чем вирусы, вызывающие ОРВИ.
По мнению авторов, это вселяет надежду, что вакцина от COVID-19 будет эффективной, хотя, если мутации нового коронавируса будут продолжаться, это может существенно осложнить работу над вакциной:
Относительно стабильный геном SARS-CoV-2 является хорошим показателем для борьбы с эпидемией, поскольку меньшее количество мутаций дает надежду на быструю разработку вакцин и противовирусных препаратов.
Они отмечают, что обнаруженная мутация менее опасна, а гены, которые кодируют белок шипа вируса и которые позволяют ему прикрепляться к здоровым клеткам, остались прежними. А именно эти белки являются потенциальными мишенями для многих разрабатываемых вакцин.
Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе так называемых РНК-вирусов, для которых характерны высокие темпы мутаций в период распространения. Это, по мнению ученых, может создать сложности с разработкой вакцины. В качестве примера они приводят сезонный грипп, который почти каждый год появляется в виде новой мутации, против которой не действуют прививки, сделанные в прошлом году.
«Поскольку вирус продолжает быстро распространяться по всему миру и накапливается все больше геномных данных, все еще необходимо тщательно отслеживать динамику эволюции и мутации SARS-CoV-2, — отмечают авторы. — Мы подтвердили, что SARS-CoV-2 имеет относительно низкую частоту мутаций, но также доказали, что новая мутация с другими иммунными характеристиками и вирулентностью уже появилась».
Но пока результаты очень обнадеживающие, успокаивают ученые. Геном нового коронавируса выглядит очень стабильным, единственная пока обнаруженная значительная мутация менее опасна, чем исходный вирус, а s-белок шипа, с помощью которого вирус цепляется к клетке, в ней остался неизменным.