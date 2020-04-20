14:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Популяция редких морских черепах увеличивается благодаря коронавирусу
Люди не разрушают гнезда и не мусорят на пляжах.
Как бы не веселились пользователи соцсетей, создавая мемы на тему восстановления природы во время пандемии коронавируса, но отсутствие людей действительно пошло на пользу окружающей среде и животным.
Сотрудники Центра MarineLife в Калифорнии рассказали журналистам, что в этом году по всему миру регистрируется резкое увеличение популяций морских черепах. Причем среди них есть и те виды, что находятся на грани исчезновения.
Карантинные мероприятия, вводимые по всему миру, благоприятно сказались на качестве воздуха и воды, а люди перестали ходить на пляжи, мусорить там и разорять черепашьи гнезда. Во Флориде летний гнездовой сезон у черепах только начинается, но специалисты центра уже нашли и отметили 76 гнезд крупнейшего в мире вида морских кожистых черепах, что в разы превышает показатели этого сезона в прошлом году.
Однако в этом году
Например, в начале апреля бразильские ученые отследили почти 100 детенышей морских черепах, которые после вылупления удачно добрались до океана по пустынному пляжу. Всего за начало сезона там появилась на свет 291 морская черепаха, в том числе 87 зеленых черепах и 204 редких леопардовых черепах бисса.
Похожая ситуация наблюдается и в Индии, где пустые от туристов пляжи заполонили оливковые черепахи, откладывающие там свои яйца.
Екатерина Гура