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15:18 (мск), источник: РИА Новости

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости. Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК «Алания».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 417 977 +72 344
Скончалось166 066 +4 804
Выздоровело635 311 +31 408
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 20.04

Отмечается, что люди собрались на площади Свободы, там присутствуют много полицейских и бойцов Росгвардии. Здание правительства республики оцепил ОМОН.

К собравшимся вышел глава республики Вячеслав Битаров, добавили журналисты.

Всего в России COVID-19 диагностировали у 47 121 пациента, из них 3446 человек вылечились, 405 умерли.

В Северной Осетии зарегистрировали 145 случаев коронавируса, восемь человек поправились, двое скончались.

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