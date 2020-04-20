Глава республики Битаров:— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) April 20, 2020
— «Эту болезнь не я придумал. и лечение одно — сидеть дома. Во многих странах так сделали»
Кто-то из толпы:
— «Во многих странах деньги людям дают»
Протестующие выдвигают требования — освободить заключенных и отправить в отставку Битарова #россия pic.twitter.com/nuVPqD0PGR
15:18 (мск), источник: РИА Новости
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости. Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК «Алания».