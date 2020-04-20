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15:40 (мск), источник: РИА Новости

Доктор наук объяснил, как не заразиться коронавирусом

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян в эфире телеканала «Звезда» напомнил, что социальное дистанцирование является самым главным и действенным способом не заразиться коронавирусной инфекцией.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:38 MSK, 20.04
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Дезинфекция улиц, по словам профессора, нужна там, где ходит много людей.

«Если прошел человек больной и покашлял, это все опустилось на землю, а потом ветер поднял пыль», — пояснил Степанян.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Маску можно носить на тех улицах, где есть большое скопление людей, а дома нужно тщательно помыть руки и промыть нос морской водой. Соленая вода, по словам эксперта, поможет механически удалить вирус.

Врач пояснил, что если человек плохо себя чувствует, но симптомов коронавируса нет, то можно обратиться в центр телемедицины.

Кроме того, Степанян напомнил, для коронавируса характерен «непродуктивный» кашель, то есть без мокроты.

Всего в России зарегистрировано 47 121 случай COVID-19, из них 3446 человек вылечились, 405 погибли.

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