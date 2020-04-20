Доктор наук объяснил, как не заразиться коронавирусом

Дезинфекция улиц, по словам профессора, нужна там, где ходит много людей.
«Если прошел человек больной и покашлял, это все опустилось на землю, а потом ветер поднял пыль», — пояснил Степанян.
Маску можно носить на тех улицах, где есть большое скопление людей, а дома нужно тщательно помыть руки и промыть нос морской водой. Соленая вода, по словам эксперта, поможет механически удалить вирус.
Врач пояснил, что если человек плохо себя чувствует, но симптомов коронавируса нет, то можно обратиться в центр телемедицины.
Кроме того, Степанян напомнил, для коронавируса характерен «непродуктивный» кашель, то есть без мокроты.
Всего в России зарегистрировано 47 121 случай COVID-19, из них 3446 человек вылечились, 405 погибли.