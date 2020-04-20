NYT: Билл Гейтс стал новой жертвой теорий заговора про коронавирус

Чаще всего теории сводятся к тому,
С начала февраля на ТВ и в соцсетях было свыше 1,2 млн упоминаний о связи Билла Гейтса с коронавирусом — на 33% больше, чем у второй самой популярной теории заговора о связях коронавируса и 5G. В апреле теория достигла пика с более чем 18 тыс. упоминаний в день. На Facebook есть свыше 16 тыс. постов, которые прокомментировали или лайкнули почти 900 тыс. раз. Десять самых популярных видео, провозглашающих связь Билла Гейтса с коронавирусом, набрали около 5 млн просмотров в марте и апреле.
В марте Билл Гейтс покинул совет директоров компании. Он продолжает работать в качестве советника гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы. Свои усилия Билл Гейтс пообещал сосредоточить на благотворительной деятельности. Еще в начале марта фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что вложит до $100 млн в борьбу с COVID-19.
США лидируют по числу заболевших коронавирусом — почти 760 тыс. случаев, умерли свыше 40 тыс. человек. В мире инфицированы более 2,4 млн человек, умерли 165 тыс., выздоровели 625 тыс.
Евгений Федуненко