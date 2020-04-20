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16:05 (мск), источник: Коммерсантъ

NYT: Билл Гейтс стал новой жертвой теорий заговора про коронавирус

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс теперь является главной целью конспирологических теорий о возникновении коронавируса. Такой вывод содержится в совместном исследовании New York Times и Zignal Labs.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 420 439 +65 102
Скончалось166 205 +4 192
Выздоровело635 476 +30 903
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:38 MSK, 20.04
Источник: Reuters

Чаще всего теории сводятся к тому, что-либо Билл Гейтс сам создал вирус, чтобы обогатиться на пандемии, либо он таким образом хочет установить в мире глобальную систему видеонаблюдения. Первопричиной нападок считается речь Билла Гейтса 2015 года, когда он предупреждал, что не ядерная война, а глобальная пандемия является наиболее опасной для человечества, набравшая свыше 25 млн просмотров на YouTube в последние недели.

С начала февраля на ТВ и в соцсетях было свыше 1,2 млн упоминаний о связи Билла Гейтса с коронавирусом — на 33% больше, чем у второй самой популярной теории заговора о связях коронавируса и 5G. В апреле теория достигла пика с более чем 18 тыс. упоминаний в день. На Facebook есть свыше 16 тыс. постов, которые прокомментировали или лайкнули почти 900 тыс. раз. Десять самых популярных видео, провозглашающих связь Билла Гейтса с коронавирусом, набрали около 5 млн просмотров в марте и апреле.

В марте Билл Гейтс покинул совет директоров компании. Он продолжает работать в качестве советника гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы. Свои усилия Билл Гейтс пообещал сосредоточить на благотворительной деятельности. Еще в начале марта фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что вложит до $100 млн в борьбу с COVID-19.

США лидируют по числу заболевших коронавирусом — почти 760 тыс. случаев, умерли свыше 40 тыс. человек. В мире инфицированы более 2,4 млн человек, умерли 165 тыс., выздоровели 625 тыс.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»

Евгений Федуненко

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