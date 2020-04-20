Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую

«То есть не то что плавно нарастает, внезапно на фоне
Также стоит обратить внимание на слабость, головную боль, першение в горле и резь в глазах. Если к ним добавляются сухой постоянный кашель с ощущением гипоксии — ощущением нехватки воздуха, а движения сопровождаются одышкой, то нужно точно вызывать врачей.
Также о том, что
Чтобы определить ресурс дыхания, нужно попытался вдохнуть глубоко полной грудь и задержать дыхание на
В России по последним данным зарегистрировано 47121 случай COVID-19, из них 3446 человек вылечились, 405 умерло.