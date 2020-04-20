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17:25 (мск), источник: РИА Новости

Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса. Он пояснил, что она должна подняться внезапно.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 20.04
Источник: РИА Новости

«То есть не то что плавно нарастает, внезапно на фоне более-менее удовлетворительного состояния у вас возникает подъем температуры гектический, выше 38,5 градуса», — рассказал Бородкин.

Также стоит обратить внимание на слабость, головную боль, першение в горле и резь в глазах. Если к ним добавляются сухой постоянный кашель с ощущением гипоксии — ощущением нехватки воздуха, а движения сопровождаются одышкой, то нужно точно вызывать врачей.

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Если сидишь дома

Также о том, что что-то не в порядке, по словам медика, свидетельствует проблема со вдохом полной грудью, сопровождающиеся неприятными ощущениями, кашлем и головокружением.

Чтобы определить ресурс дыхания, нужно попытался вдохнуть глубоко полной грудь и задержать дыхание на десять-пятнадцать секунд. Если в этот момент не возникает неприятных ощущений, кашля, головокружения, а также после выдоха дыхание спокойное, то все в порядке, пояснил Бородкин.

В России по последним данным зарегистрировано 47121 случай COVID-19, из них 3446 человек вылечились, 405 умерло.

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15:15 (мск)© Ньюстюб
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