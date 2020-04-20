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16:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

Принц Гарри и Меган прекращают сотрудничество с британской желтой прессой

Принц Гарри и его супруга Меган прекращают сотрудничество с британскими таблоидами, о чем они уведомили издания в официальном письме.

Источник: BBC News Русская служба

В послании главным редакторам газет и сайтов, входящих в холдинги Sun, Mirror, Mail и Express, говорится, что герцог и герцогиня Сассекские приняли свое решение из-за появляющихся в изданиях новостных историй, которые искажают правду, являются недостоверными или вторгаются в личную жизнь.

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Гарри и Меган заявили, что отказываются быть «валютой в экономике сенсационных новостей и искажений».

«Ценой подобного ведения бизнеса являются настоящие человеческие жизни, и это сказывается на каждом сегменте общества», — говорится в письме.

«Герцог и герцогиня Сассекские видели, как без какой-либо веской причины полностью рушатся жизни как известных им людей, так и незнакомцев. Причина лишь одна — публикация пошлых слухов увеличивает рекламные доходы», — утверждается в письме.

Би-би-си выяснила, что письмо получили редакторы газет Sun, Daily Mail, Daily Mirror и Daily Express. Новое правило распространяется на эти четыре издания, включая воскресные выпуски, а также их интернет-сайты, сообщил медиа-редактор Guardian Джим Уотерсон.

Принц Гарри рассказывал, как еще ребенком видел, насколько пагубно сказалось вмешательство СМИ в личную жизнь его матери принцессы Дианы | Источник: BBC News Русская служба

Газета Daily Star, хотя и не была упомянута напрямую, входит в печатный холдинг, объединяющий также Mirror и Express.

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Запрет на общение с изданиями подразумевает, что пресс-офис герцога и герцогини больше не будет давать даже телефонных комментариев представителям этих газет.

«Никакого сотрудничества и нулевое взаимодействие» — так характеризуется новое правило общения Гарри и Меган с получившими письмо таблоидами.

В письме говорится, что новые правила общения с таблоидами — вовсе не попытка супругов Сассекских избежать критики.

«Это не отказ от публичного диалога и не цензура, когда дело касается точной передачи информации. У СМИ есть полное право публиковать материалы о герцоге и герцогине Сассекских, а также выражать свое мнение о них — хорошее или плохое. Но оно не может строиться на лжи».

Принц Гарри ранее рассказывал, как еще ребенком видел, насколько пагубно сказалось вмешательство СМИ в личную жизнь его матери принцессы Дианы.

В письме отмечается, что Гарри и Меган продолжат сотрудничать с другими СМИ, а также с молодыми начинающими журналистами, чтобы привлекать внимание к важным для них темам и событиям.

После своего решения сложить основные обязанности, связанные с королевской семьей, супруги перебрались в Калифорнию.

Недавно в СМИ, в частности, в двух таблоидах, получивших письмо, были опубликованы фотографии Гарри и Меган, на которых они разносят еду неимущим в Лос-Анджелесе.

На этой неделе начнутся судебные слушания по иску Меган к издателю Mail on Sunday в связи с публикацией письма, которое Меган написала отцу незадолго до свадьбы.

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