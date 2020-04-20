Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники - о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
Фоторепортажи
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
18:19 (мск), источник: Интерфакс

Путину рассказали о серьезном влиянии генетических данных человека на коронавирус

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Президенту России Владимиру Путину рассказали о результатах нового исследования — ученые выяснили, какие именно гены иммунной системы влияют на течение коронавирусного заболевания у человека; это открытие позволит выпустить генетические COVID-тесты и в будущем «прицельно» применять вакцины от COVID-19.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 424 419 +67 944
Скончалось166 256 +4 186
Выздоровело636 183 +31 040
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 20.04
Источник: Агентство «Москва»
Что полезно знать
Если сидишь дома

Результаты этого большого исследования были опубликованы в пятницу, 17 апреля, рассказал председатель экспертного совета российского антидопингового агентства «РАДА», медик и биотехнолог Николай Дурманов на совещании у Путина в понедельник.

По его словам, в рамках исследования ученые «взяли 160 вариантов этих наших иммунных генов, разбили на 309 тысяч кусочков этот коронавирус и выяснили, какие варианты иммунных генов из этих 160 обеспечивают вот это самое чудесное асимптоматическое течение болезни, а какие, наоборот, виновны в том, что (заболевший коронавирусом — ИФ) человек сразу выходит в тяжелую фазу».

Вклад генетических данных в течение коронавирусного заболевания оказался «очень большим»

Он отметил, что вклад генетической составляющей в то, по какому пути пойдет болезнь, «очень большой» — он составляет 50%. Остальные факторы — это наличие сопутствующих заболеваний, условия жизни пациента и др.

Новость
Сколько продолжается заразный период, если у вас коронавирус?

«И вот уже два дня (как — ИФ) расшифровано, мы знаем, какие гены иммунной системы обеспечивают нам устойчивость (к коронавирусу — ИФ), а кого, носителя таких генов, нужно поберечь и по-другому лечить», — сказал Дурманов.

Он подчеркнул, что гены не только помогут в определении тактики лечения и сдерживания вируса, но и в том, как применять вакцины от COVID-19, когда они появятся.

«И, кстати сказать, эти гены нам подскажут, какие вакцины мы будем применять. Потому что мечта о том, что у нас будет блокбастер — единая вакцина для всей популяции — наверное, это наивная мечта», — сказал эксперт.

«Не исключено, что знания распределения этих генов иммунной системы позволят нам прицельно применять несколько альтернативных типов вакцин в зависимости от того, какие гены человек носит», — предположил Дурманов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Генетические тесты станут третьим этапом проверки на коронавирус

Он отметил, что тесты на гены иммунной системы станут третьим этапом тестирования на коронавирус, который начнется во всем мире (первыми двумя были тесты на наличие самого вируса и на антитела к вирусу).

«Нам бы тоже нужно подключиться. При этом надо понимать, что полученный результат — это задел не только на эту эпидемию, она окончится через одну-две волны, но и на следующую, потому что это универсальный подход», — подчеркнул Дурманов, добавив, что эта информация об иммунной устойчивости россиян должна быть закрытой.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
Владимир Путин рассказал о разработке вакцины против COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
18:39 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 20.04
Коронавирус COVID-19
Коронавирус в Турции: Анкара пошла своим путем, но не все верят, что он сработает
В России число заболевших коронавирусом превысило 47 тысяч человек
В России впервые выявлено более 6000 больных коронавирусом за сутки
Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в России
Число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 4268
Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
Доктор наук объяснил, как не заразиться коронавирусом
В Сибири вырастили гигантский шампиньон (фото)
В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России
Здоровье
Россияне с коронавирусом рассказали о первых симптомах заболевания По словам некоторых зараженных, изначально они не понимали всей серьезности ситуации с распространением вируса.
Hi-Tech
На улицах появились необычные устройства (что это) Они работают по принципу светофора
Горячие темы на Авто
О коронавирусе и заговорах 167
Настоящие пропагандисты 124
Симптомы )) 117
А как Вы представляете себе режим самоизоляции? 112
Кино
Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко Панда, Зайка и Львенок раскрыли лица в новом выпуске проекта «Маска»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Отыскали старую сберкнижку? Поздравляю - вы богаты
В РФ готовится замена денег. Важный совет для всех
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
1 мая коснется всех пенсионеров: приказ Мишустина
Леди
44-летняя Елена Захарова показала лицо без макияжа Звезду похвалили за внешний вид.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь