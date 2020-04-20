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16:44 (мск), источник: РИА Новости

Охлобыстин рассказал о посещении храма на Пасху

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на скандал вокруг его похода в храм на пасхальную службу во время пандемии коронавируса и действующего режима самоизоляции.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:38 MSK, 20.04
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«Сходил в храм на Пасху сейчас — опять не угодил <…> Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

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Актер также пояснил, что не нападал на представителей СМИ, хотя и признался, что ему не нравится, когда «суют в морду камеру».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в храме Софии Премудрости Божией, расположенном на острове Балчуг напротив Кремля, состоялась пасхальная служба «для избранных». В храм могли войти только люди с пропусками, и среди них якобы был Охлобыстин с семьей.

Русская православная церковь ранее распорядилась временно закрыть двери храмов для прихожан из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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