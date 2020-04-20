Охлобыстин рассказал о посещении храма на Пасху

«Сходил в храм на Пасху сейчас — опять не угодил <…> Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Актер также пояснил, что не нападал на представителей СМИ, хотя и признался, что ему не нравится, когда «суют в морду камеру».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в храме Софии Премудрости Божией, расположенном на острове Балчуг напротив Кремля, состоялась пасхальная служба «для избранных». В храм могли войти только люди с пропусками, и среди них якобы был Охлобыстин с семьей.
Русская православная церковь ранее распорядилась временно закрыть двери храмов для прихожан