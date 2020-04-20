«Мы на войне»: врач объяснила жесткие меры по борьбе с эпидемией

«Мы на войне. Это действительно война. Военное время, очень жесткий режим. И вот рассуждения “выпустите меня, вы все гады и сволочи”… Вы знаете, я как главный врач клиники не хочу сидеть в тюрьме за заражение большого количества людей от того, что
«Я точно знаю, что они не будут сидеть дома. Это тот процент, который ходит сейчас уже с подтвержденным вирусом и заражает огромное количество людей: и стариков, и детей», — сказала она.
Главврач также подчеркнула, что дети тоже подвержены коронавирусной инфекцией, хотя некоторые из них переносят ее в более легких формах.
«Есть дети и на ИВЛ, есть дети и с тяжелыми пневмониями. Поэтому я очень всех прошу, давайте включим голову. Реально серьезная опасность. Ее надо пережить, ее надо выдержать, ее надо, поверьте мне, каждому из нас очень достойно пройти, чтобы хотя бы потом перед собой не было стыдно», — резюмировала Шаповаленко.
В России за время эпидемии коронавируса выявили 47 121 случай заражения. Погибли 405 пациентов, 3446 выздоровели. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице и некоторых других субъектах объявлен пропускной режим.