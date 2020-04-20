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17:18 (мск), источник: РИА Новости

«Мы на войне»: врач объяснила жесткие меры по борьбе с эпидемией

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Рассуждения о нарушениях прав людей в условиях эпидемии коронавирусной инфекции неуместны, заявила главный врач клинической больницы № 1 Татьяна Шаповаленко в эфире «Соловьев Live».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 20.04
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«Мы на войне. Это действительно война. Военное время, очень жесткий режим. И вот рассуждения “выпустите меня, вы все гады и сволочи”… Вы знаете, я как главный врач клиники не хочу сидеть в тюрьме за заражение большого количества людей от того, что кто-то пойдет на улицу», — отметила она.

При этом Шаповаленко выразила уверенность, что те, кто возмущается ограничениями, не будут соблюдать режим самоизоляции и карантина.
Что полезно знать
Если сидишь дома

«Я точно знаю, что они не будут сидеть дома. Это тот процент, который ходит сейчас уже с подтвержденным вирусом и заражает огромное количество людей: и стариков, и детей», — сказала она.

Главврач также подчеркнула, что дети тоже подвержены коронавирусной инфекцией, хотя некоторые из них переносят ее в более легких формах.

«Есть дети и на ИВЛ, есть дети и с тяжелыми пневмониями. Поэтому я очень всех прошу, давайте включим голову. Реально серьезная опасность. Ее надо пережить, ее надо выдержать, ее надо, поверьте мне, каждому из нас очень достойно пройти, чтобы хотя бы потом перед собой не было стыдно», — резюмировала Шаповаленко.

В России за время эпидемии коронавируса выявили 47 121 случай заражения. Погибли 405 пациентов, 3446 выздоровели. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице и некоторых других субъектах объявлен пропускной режим.

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