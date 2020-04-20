Минздрав надеется на спад заболеваемости коронавирусом в России к лету

«Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать и дальше все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — сказал господин Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее президент Владимир Путин поручил ведомству ускорить процесс регистрации разрабатываемой вакцины.
Глава Минздрава также сообщил, что сейчас в стране более 700 тяжелобольных, заразившихся коронавирусом. Все они, по его словам, находятся в реанимации и требуют повышенного внимания.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице число тяжелобольных COVID-19 удалось стабилизировать на уровне 1−1,3 тыс. человек в сутки.
По словам министра здравоохранения, уже более 1,2 млн медиков прошли переобучение для борьбы с новым вирусом.
«Своевременно заподозрить, изолировать, поставить диагноз, перевести — это тоже организационно важные элементы деятельности каждого специалиста», — добавил Михаил Мурашко.
Сегодня, 20 апреля, на совещании по