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18:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав надеется на спад заболеваемости коронавирусом в России к лету

К лету ситуация с коронавирусом COVID-19 в России начнет спадать, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. По последним данным, в стране подтверждены более 47 тыс. случаев заражения, суточный прирост составил 4,2 тыс. человек.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 432 092 +64 334
Скончалось166 794 +3 660
Выздоровело636 929 +27 424
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:38 MSK, 20.04
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«Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать и дальше все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — сказал господин Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент Владимир Путин поручил ведомству ускорить процесс регистрации разрабатываемой вакцины.

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Глава Минздрава также сообщил, что сейчас в стране более 700 тяжелобольных, заразившихся коронавирусом. Все они, по его словам, находятся в реанимации и требуют повышенного внимания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице число тяжелобольных COVID-19 удалось стабилизировать на уровне 1−1,3 тыс. человек в сутки.

По словам министра здравоохранения, уже более 1,2 млн медиков прошли переобучение для борьбы с новым вирусом.

«Своевременно заподозрить, изолировать, поставить диагноз, перевести — это тоже организационно важные элементы деятельности каждого специалиста», — добавил Михаил Мурашко.

Сегодня, 20 апреля, на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране президент Владимир Путин заявил, что пик пандемии в России еще не пройден и ситуация остается сложной. Вице-премьер Татьяна Голикова, также участвовавшая во встрече, сообщила о 285 очагах распространения коронавируса в стране.

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