Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

Все рады, что звезда «Пиратов Карибского моря» наконец-то появился в Сети, но многие не удержались от шуток.
«Джонни, от души спасибо, что открыл аккаунт, а то нам, жителям России, поболтать негде было», — написала @asifan__mehdi.
«Вот где вся страна на карантине сидит», — предположил @s_alaverdyan_s.
«Джонни, мне нужна твоя одежда и пиратский корабль», — заявил @mitsyralliart.
«Привет, Джонни. У нас все хорошо. Сидим на самоизоляции. Погода в Краснодаре шикарная! Деревья цветут, птички поют. У вас в Голливуде такого не увидишь. Приезжай к нам, как только рейсы возобновятся. Встретим как полагается: хлеб-соль да Кубанские казаки», — пригласила @larisa_algasheva.
«Джонни, ты ли это? Когда новые пираты выйдут?» — поинтересовался @alexr41ru.
«У Гаги погостили, пора и честь знать. Вот теперь собрались у Джонни», — подчеркнул @alexgoal79.
«Надеюсь, наш русскоязычный “рейд” не расстроит его», — написала @anastasia_army2017.
Джонни, ты — самый лучший. Россия тебя любит! Не обижайся за то, что мы тебя атаковали. Это от чистого сердца и от безграничной любви к тебе.
«Самое странное то, что в комментариях у Джонни Деппа почти одни русские», — заметила @alice_aime_alla.
Актер пока не ответил на комментарии поклонников из России.