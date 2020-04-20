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18:12 (мск), источник: РИА Новости

Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. После того, как голливудский актер Джонни Депп создал страницу в инстаграме несколько дней назад, каждый его пост набирает миллионы просмотров и тысячи комментариев. Не удержались и российские пользователи, «атаковав» подписями его последнюю публикацию.

Источник: РИА Новости

Все рады, что звезда «Пиратов Карибского моря» наконец-то появился в Сети, но многие не удержались от шуток.

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«Джонни, от души спасибо, что открыл аккаунт, а то нам, жителям России, поболтать негде было», — написала @asifan__mehdi.

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«Вот где вся страна на карантине сидит», — предположил @s_alaverdyan_s.

«Джонни, мне нужна твоя одежда и пиратский корабль», — заявил @mitsyralliart.

«Привет, Джонни. У нас все хорошо. Сидим на самоизоляции. Погода в Краснодаре шикарная! Деревья цветут, птички поют. У вас в Голливуде такого не увидишь. Приезжай к нам, как только рейсы возобновятся. Встретим как полагается: хлеб-соль да Кубанские казаки», — пригласила @larisa_algasheva.

«Джонни, ты ли это? Когда новые пираты выйдут?» — поинтересовался @alexr41ru.

«У Гаги погостили, пора и честь знать. Вот теперь собрались у Джонни», — подчеркнул @alexgoal79.

«Надеюсь, наш русскоязычный “рейд” не расстроит его», — написала @anastasia_army2017.

Джонни, ты — самый лучший. Россия тебя любит! Не обижайся за то, что мы тебя атаковали. Это от чистого сердца и от безграничной любви к тебе.
@ksu_em

«Самое странное то, что в комментариях у Джонни Деппа почти одни русские», — заметила @alice_aime_alla.

Актер пока не ответил на комментарии поклонников из России.

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