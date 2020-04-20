Как отдыхаем на майские праздники в 2020 — календарь выходных дней

Отдых на майские праздники в 2020-м будет самым длинным в году. С 1-го по 5-е мая — выходные по поводу празднования Первомая, а с 9-го по 11-е — Дня Победы в Великой Отечественной войне. В целом россиян ждет восемь выходных дней. Рабочие дни приходятся на шестое, седьмое и восьмое мая.
Официальные выходные распространяются
Формально к майским праздникам относятся только два дня — 1 и 9 мая. Международный день трудящихся выпадает на пятницу. Понедельник и вторник следующей за ним недели — 4 и 5-е мая — станут выходными не случайно. Все благодаря переносу нерабочих дней с
Все торжественные массовые мероприятия, которые традиционно планировались на майские выходные, включая Парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесли. Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил, что они пройдут позже в 2020 году. В связи с распространением коронавирусной инфекции ждать того, что режим самоизоляции отменят, не приходится. Так, пик заболеваемости COVID-19 в Москве, согласно оценкам специалистов, придется на конец апреля и начало мая. Поэтому высока вероятность, что майские праздники в 2020-м придется провести дома в кругу близких, родных и друзей.
Части россиян хотелось бы, чтобы майские праздники перенесли на лето или начало осени, — отдохнуть от самоизоляции. Другие же считают, что ближайшие
Многие задаются вопросом, как провести майские праздники. В случае, если режим самоизоляции продлят,