Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Французский шоколатье делает пасхальные яйца в виде коронавируса Шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников
Фоторепортажи
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
13Покидая Ухань
18:58 (мск), источник: РИА Новости

Как отдыхаем на майские праздники в 2020 — календарь выходных дней

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Майские праздники в 2020-м будут самыми длинными в году. Сколько дней отдыхаем, как работаем и учимся, как переносятся выходные дни, а также отменят ли майские праздники в этом году в России — в материале РИА Новости.

Коронавирус COVID-19
19:03 (мск)День донора: где и как в Москве сдать кровь и плазму
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 432 092 +64 334
Скончалось166 794 +3 660
Выздоровело636 929 +27 424
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:38 MSK, 20.04
21
фотография
21
фотография
21
фотография
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней в 2020 году

Майские праздники 2020

Как отдыхаем и работаем

Отдых на майские праздники в 2020-м будет самым длинным в году. С 1-го по 5-е мая — выходные по поводу празднования Первомая, а с 9-го по 11-е — Дня Победы в Великой Отечественной войне. В целом россиян ждет восемь выходных дней. Рабочие дни приходятся на шестое, седьмое и восьмое мая.

Как учатся школьники и студенты

Официальные выходные распространяются по-прежнему на все образовательные учреждения. В период всеобщего режима самоизоляции всех школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Работа идет в штатном порядке. Одно из существенных изменений — перенос сдачи Единого государственного и Основного государственного экзамена. ЕГЭ стартует восьмого июня, ОГЭ — девятого. Что касается студентов, экзамены и зачеты во время самоизоляции сдаются в режиме онлайн.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Перенос выходных

Формально к майским праздникам относятся только два дня — 1 и 9 мая. Международный день трудящихся выпадает на пятницу. Понедельник и вторник следующей за ним недели — 4 и 5-е мая — станут выходными не случайно. Все благодаря переносу нерабочих дней с 4—5 января 2020-го, которые выпали на новогодние выходные. Что касается второй части майских праздников, День Победы приходится на выходной день. Поэтому 11 мая объявляется нерабочим днем.

Майские праздники и коронавирус

Отменят ли майские праздники

Все торжественные массовые мероприятия, которые традиционно планировались на майские выходные, включая Парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесли. Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил, что они пройдут позже в 2020 году. В связи с распространением коронавирусной инфекции ждать того, что режим самоизоляции отменят, не приходится. Так, пик заболеваемости COVID-19 в Москве, согласно оценкам специалистов, придется на конец апреля и начало мая. Поэтому высока вероятность, что майские праздники в 2020-м придется провести дома в кругу близких, родных и друзей.

Части россиян хотелось бы, чтобы майские праздники перенесли на лето или начало осени, — отдохнуть от самоизоляции. Другие же считают, что ближайшие мини-каникулы вовсе стоит отменить. Это показал опрос Новостей Mail.ru, проведенный среди 25 тысяч россиян.

Что делать на праздниках

Многие задаются вопросом, как провести майские праздники. В случае, если режим самоизоляции продлят, по-прежнему разрешается посещать только магазины, больницы и выгуливать собак в пределах 100 метров от дома. Поэтому для тех, кто весь апрель работал на удаленке, самое время расслабиться и посвятить время себе: заняться спортом, посмотреть сериал, прочитать хорошую книгу. Всем остальным нужно набраться терпения, оставаться дома и проводить время с близкими. В Москве, где с 15 апреля действует пропускной режим, люди могут воспользоваться разовым пропуском для поездок по личным целям. К примеру, чтобы увидеть пожилых родственников, проживающих в другой части города. Таким пропуском можно воспользоваться не более двух раз в неделю.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
 Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус COVID-19
Как отдыхаем на майские праздники в 2020 — календарь выходных дней
Коронавирус в Турции: Анкара пошла своим путем, но не все верят, что он сработает
В России число заболевших коронавирусом превысило 47 тысяч человек
В России впервые выявлено более 6000 больных коронавирусом за сутки
Минздрав надеется на спад заболеваемости коронавирусом к лету
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
Доктор наук объяснил, как не заразиться коронавирусом
Владельцы особняка впервые за 100 лет открыли тайную комнату
Здоровье
Россияне с коронавирусом рассказали о первых симптомах заболевания По словам некоторых зараженных, изначально они не понимали всей серьезности ситуации с распространением вируса.
Hi-Tech
На улицах появились необычные устройства (что это) Они работают по принципу светофора
Горячие темы на Авто
О коронавирусе и заговорах 167
Настоящие пропагандисты 125
Симптомы )) 117
А как Вы представляете себе режим самоизоляции? 112
Кино
Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко Панда, Зайка и Львенок раскрыли лица в новом выпуске проекта «Маска»
Новости партнеров
Почему режим ЧС в России невыгоден ее жителям
Московские лаборатории круглосуточно проверяют тесты на коронавирус
Футболист пожертвовал миллион рублей московским медикам
Из-за COVID бизнес получил небывалую поддержку – узнай тут
Дети
Вера Брежнева показала редкие фото сына Цекало 7-летний Миша проводит карантин с тетей и мамой
Леди
44-летняя Елена Захарова показала лицо без макияжа Звезду похвалили за внешний вид.
Новости партнеров
От чего умирают пациенты с коронавирусной инфекцией
Что скрывают про коронавирус в США и что ждет нас?
Какие препараты принимать, чтобы не заболеть коронавирусом
Самый известный врач страны подтвердил: усилия максимальны
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь