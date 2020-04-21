РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

По их информации, федеральные власти рассматривают такой сценарий как основной. Они надеются, что нахождение людей дома поможет сдержать дальнейшее распространение коронавируса, отмечает издание.
В этом году праздничные дни будут длиться с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Между ними будут три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
По словам одного из источников, также рассматривается вариант продления режима самоизоляции до середины мая. При негативном развитии событий нерабочие дни могут быть установлены до 1 июня, уточнил он.
Русская служба ВВС со ссылкой на источники 16 апреля сообщила, что московские власти с высокой долей вероятности объявят об очередном продлении режима самоизоляции до конца мая. «Потому что на плато мы не вышли, количество новых случаев растет. Такая ситуация продлится еще месяц — два», — заявил источник издания, близкий к оперативному штабу Москвы по борьбе с коронавирусом. По информации источников издания, электронные пропуска со сроком действия до конца мая уже выдали подмосковным чиновникам и сотрудникам ВГТРК.
По последним данным оперативного штаба, в России общее число заразившихся коронавирусом превысило 47 000 человек, из них 405 умерли, 3446 человек выздоровели. За последние сутки прирост составил более 4200 новых случаев заражения, днем ранее было зафиксировано свыше 6000 случаев.