04:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Олимпиада не укладывается в бюджет
Решение Минпросвещения может оставить без вузов ряд абитуриентов.
Большинство бюджетных мест в российских вузах в этом году могут занять победители и призеры олимпиад — на наиболее популярных направлениях у остальных абитуриентов
В конце прошлой недели глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что одиннадцатиклассники, которые вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников 2020 года (ВСОШ), автоматически признаются ее призерами. Такое решение ведомство приняло
Однако, как выяснил «Ъ», это решение предварительно не обсуждалось и не было согласовано с Минобрнауки РФ.
Отметим, всего на 2020 год подведомственным Минобрнауки вузам выделено 525 тыс. бюджетных мест, больше всего на программы бакалавриата — около 303 тыс. мест. ЕГЭ в этом году планирует сдавать около 797 тыс. человек. В
Решение Минпросвещения РФ «примерно в два раза увеличивает число абитуриентов, которых вузы обязаны зачислить без вступительных экзаменов».
Об этом говорится в заявлении ассоциации «Глобальные университеты» (есть у «Ъ»), куда входят ведущие российские вузы. «Потенциально на наиболее популярных направлениях это создает возможность, когда у абитуриента, который не участвовал в олимпиадах, но сдал ЕГЭ на высокие баллы, теряются или резко сокращаются шансы получить бюджетное место в выбранном вузе», — говорится в документе, который ассоциация в понедельник направила в Минобрнауки.
Для решения этой ситуации там предлагают предоставить каждому такому победителю право зачисления без экзаменов лишь в вузы своего региона.
Для получения тех же льгот при поступлении в другие университеты абитуриенту необходимо будет сдать профильный ЕГЭ не менее чем на 75 баллов. Авторы обращения также там просят разрешить вузам зачисление олимпиадников на бюджетные места сверх контрольных цифр приема.
«Пускай огромного прироста олимпиадников не будет, но это все равно отразится на вузах, которые обычно принимают их в больших количествах, — заявил “Ъ” ректор МГИМО Анатолий Торкунов.— Треть финалистов (ВСОШ.— “Ъ”) по профильным дисциплинам, таким как история, право, приходят к нам.
НИУ ВШЭ является одним из лидеров по приему победителей и призеров заключительного этапа ВСОШ — в прошлом году на разные программы без вступительных испытаний поступили 276 победителей и призеров ВСОШ, в 2018 году таких было 260, рассказали «Ъ» в
ВШЭ, как и многие другие вузы, помимо победителей и призеров ВСОШ, ежегодно принимает без вступительных испытаний дипломантов других олимпиад из перечня Минобрнауки. Количество поступающих по «олимпиадным» льготам на некоторых программах может превысить количество бюджетных мест, признают в вузе: «В этом случае будут приняты все поступающие без вступительных испытаний, а также будут приняты поступающие по ЕГЭ в количестве до 25% от количества мест, которые университет предоставляет для обучения. Это правило работает уже не первый год, мы не предполагали изменять его в этом году».
Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий допустил, что вуз может ввести дополнительные условия для призеров ВСОШ.
Если вузы откроют двери для всех призеров олимпиад, тогда по ЕГЭ в лучшие столичные университеты просто никто не поступит — все места уже будут заняты, говорит сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его мнению, в этой ситуации вузам придется пересмотреть привилегии абитуриентам с олимпиадами в порфолио. Например, призерам давать 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету вместо автоматического зачисления.
Доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака считает, что признание всех участников призерами обесценит статус и приведет к проблемам не только для тех, кто сдает ЕГЭ, но и для тех, кто вышел в заключительный этап олимпиады. Может начаться конкуренция между призерами, добавил он: у большого количества людей будет по 100 баллов за один экзамен, а решать все будет сумма баллов ЕГЭ за два остальных.
«Будут страдать те, кто жестко шел на одну олимпиаду, знал один предмет назубок и рассчитывал на место победителя. Плохо будет и тем, кто только сдает ЕГЭ: средний балл сильно повысится».
Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина вынужденное решение Минпросвещения поддерживает. Однако она обращает внимание, что результаты ЕГЭ в этом году могут быть ниже у многих выпускников, так как в ряде регионов нет возможности подготовить выпускников в формате дистанционного обучения: «Таким образом усилится неравенство и напряжение — олимпиадники уже фактически зачислены, а другим предстоит сдать ЕГЭ». При этом, говорит она, на некоторых узкоспециальных направлениях есть риск, что все бюджетные места займут призеры ВСОШ. «Олимпиадники никогда не шли равномерным потоком в вузы. Были очень интересные направления, где все бюджетные места занимались олимпиадниками, — говорит она.— В этом случае, те кто готовился только к ЕГЭ, попадают в зону риска». Для решения этой проблемы, по ее мнению, вузам «придется расширить количество бюджетных мест или же самим абитуриентам подавать документы сразу на несколько направлений».
Анна Васильева, Елизавета Ламова