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22:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Скворцова: Россия до мая выйдет на плато заболеваемости коронавирусом

Россия в конце этой—начале следующей недели выйдет на плато заболеваемости коронавирусом COVID-19, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, тяжелых форм заболевания в России в общей сложности — 20%, реанимационных — 5%.

Коронавирус COVID-19
22:56 (мск)Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 458 150 +63 872
Скончалось168 906 +3 969
Выздоровело643 918 +32 040
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:38 MSK, 20.04
Источник: РИА "Новости"

«Мы недалеко от пика. Аналитики ФМБА считают, что до мая мы точно будем на плато, конец этой — начало следующей недели. Сколько времени пробудем на нем (плато) — трудно сказать», — сказала Скворцова в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Она сообщила, что число тяжелых форм заражения больше не растет, однако общий прирост сохраняется. «Это свидетельствует о том, что процесс тот же, а выявляемость улучшилась, выявляем бессимптомные формы, число максимально приближенное к реальному», — сказала глава ФМБА. По словам Скворцовой, тяжелых форм COVID-19 в общей сложности — 20%, а реанимационных — всего 5%. В остальных 75% случаев коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме.

Вирус контагиозен (заразен), но менее контагиозен, чем другие вирусы. 45% — бессимптомные случаи заражения, 30% — проходит как обычный ОРВИ.
Вероника Скворцова

Вероника Скворцова сообщила, что тяжелые формы коронавируса встречаются у людей старше 70 лет и имеющих сопутствующие хронические заболевания, средний возраст больных коронавирусом — 44−47 лет.

20 апреля суточный прирост составил 4268 случаев заражения COVID-19, а накануне — 6060 человек. Сокращение суточного прироста наблюдается впервые с 11 апреля. Всего в России подтвержден 47 121 случай, умерли 405 человек. Общее количество переболевших с начала пандемии — 3446 человек.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 20.04
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