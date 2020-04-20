Скворцова: Россия до мая выйдет на плато заболеваемости коронавирусом

«Мы недалеко от пика. Аналитики ФМБА считают, что до мая мы точно будем на плато, конец этой — начало следующей недели. Сколько времени пробудем на нем (плато) — трудно сказать», — сказала Скворцова в эфире программы «Познер» на Первом канале.
Она сообщила, что число тяжелых форм заражения больше не растет, однако общий прирост сохраняется. «Это свидетельствует о том, что процесс тот же, а выявляемость улучшилась, выявляем бессимптомные формы, число максимально приближенное к реальному», — сказала глава ФМБА. По словам Скворцовой, тяжелых форм COVID-19 в общей сложности — 20%, а реанимационных — всего 5%. В остальных 75% случаев коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме.
Вирус контагиозен (заразен), но менее контагиозен, чем другие вирусы. 45% — бессимптомные случаи заражения, 30% — проходит как обычный ОРВИ.
Вероника Скворцова сообщила, что тяжелые формы коронавируса встречаются у людей старше 70 лет и имеющих сопутствующие хронические заболевания, средний возраст больных коронавирусом — 44−47 лет.
20 апреля суточный прирост составил 4268 случаев заражения COVID-19, а накануне — 6060 человек. Сокращение суточного прироста наблюдается впервые с 11 апреля. Всего в России подтвержден 47 121 случай, умерли 405 человек. Общее количество переболевших с начала пандемии — 3446 человек.