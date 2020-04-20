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22:27 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли проект о приватизации медиками служебного жилья

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о возможности приватизации медиками первичного звена служебного жилья при условии, что они отработают в этой организации не менее пяти лет с момента его передачи, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Источник: РИА Новости

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что одной из действенных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена, влияющей на принятие решения об изменении их места жительства и работы, является предоставление благоустроенного жилья.

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«Проектом федерального закона предлагается предоставить органу государственной власти Российской Федерации, органу государственной власти субъектов Российской Федерации и органу местного самоуправления право принимать решение о передаче в собственность в порядке приватизации служебных жилых помещений медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и (или) скорую медицинскую помощь, при соблюдении определенных проектом условий», — говорился в документе.

При этом, добавляется в проекте, медработник должен отработать в соответствующей медорганизации в течение пяти лет с момента приватизации в его пользу служебного жилого помещения.

Порядок передачи служебного жилья в собственность медикам на основе приватизации из числа жилфонда РФ или фонда субъекта будет определять правительство.

«Принятие проекта федерального закона будет способствовать решению проблемы дефицита персонала, оказывающего первичную медицинскую помощь, специалистов узкого профиля и сосредоточения медицинских работников в крупных городах», — подчеркивают авторы в документе.

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