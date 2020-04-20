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22:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45 процентов от всех заразившихся.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 458 150 +63 872
Скончалось168 906 +3 969
Выздоровело643 918 +32 040
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:38 MSK, 20.04
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в программе «Познер» на Первом канале. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, среднестатистический возраст заболевших мужчин и женщин — 44 и 47 лет. «И 45 процентов из них бессимптомные, 30 процентов — легкие формы ОРВИ, но 20 процентов — тяжеленные формы», — подчеркнула Скворцова.

Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно. По его словам, распространяя вирус, такие люди делают то, что должна делать вакцина. «Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — пояснил он.

По последним данным, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего инфицированных в Московском регионе — там зарегистрировано более 31 тысячи случаев. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели 3446.

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