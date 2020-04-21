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09:08 (мск), источник: Lenta.Ru

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом. В связи с этим смягчать карантинные меры не стоит, считает глава организации Тедрос Гебреисус. Текст его речи передает The Politico.

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Коронавирус COVID-19
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Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 478 634 +74 079
Скончалось170 389 +5 132
Выздоровело651 736 +26 735
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:38 MSK, 21.04
Источник: РИА "Новости"

«Поверьте, худшее еще впереди. Давайте предотвратим эту трагедию», — призвал он. Глава ВОЗ подчеркнул, что человечество все еще может предотвратить кризис, которым может обернуться пандемия. Однако ситуацию усложняет то, что о вирусе практически ничего не известно.

Карантинные меры уже ослабили в некоторых европейских странах: Италии, Испании, Германии и Австрии. Решение о постепенном снятии карантина подвергается критике со стороны ВОЗ, подчеркивает The Politico.

По последним данным, в мире заражены 2 477 426 человек. С начала пандемии умерли 170 324 человека, еще 651 503 вылечились.

Антилидерами по числу заражений остаются США (787,3 тысячи), Испания (200,2 тысячи), Италия (181,2 тысячи), Франция (156,4 тысячи), Германия (147 тысяч) и Великобритания (125,8 тысячи).

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:38 MSK, 21.04
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