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11:36 (мск), источник: ТАСС Наука

Мутации коронавируса могут сделать его более агрессивным

ТАСС, 21 апреля. Исследовав образцы коронавируса нового типа от разных пациентов, китайские медики пришли к выводу, что новые мутации могут сделать его более агрессивным. Об этом пишет информационный портал «Ванъи» со ссылкой на статью с предварительными результатами работы ученых, опубликованную в электронной научной библиотеке medRxiv.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 21.04
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Ученые исследовали 11 штаммов вируса, взятых от пациентов из города Ханчжоу, который расположен в 750 км к востоку от Уханя — города, в котором началась эпидемия. В каждом из образцов специалисты обнаружили от 1 до 5 мутаций.

Исследователи заразили этими штаммами культуру клеток «в пробирке». Оказалось, что обнаруженные мутации могут напрямую влиять на то, как быстро вирус распространяется среди здоровых клеток и насколько серьезно он нарушает работу клеток.

«Мутации, которые мы наблюдали в ходе работы, а также те, что могут встречаться в штаммах по всему миру, могут значительно влиять на патогенность SARS-CoV-2», заключили ученые.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

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