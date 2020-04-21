Мутации коронавируса могут сделать его более агрессивным

Ученые исследовали 11 штаммов вируса, взятых от пациентов из города Ханчжоу, который расположен в 750 км к востоку от Уханя — города, в котором началась эпидемия. В каждом из образцов специалисты обнаружили от 1 до 5 мутаций.
Исследователи заразили этими штаммами культуру клеток «в пробирке». Оказалось, что обнаруженные мутации могут напрямую влиять на то, как быстро вирус распространяется среди здоровых клеток и насколько серьезно он нарушает работу клеток.
«Мутации, которые мы наблюдали в ходе работы, а также те, что могут встречаться в штаммах по всему миру, могут значительно влиять на патогенность SARS-CoV-2», заключили ученые.
Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.