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12:16 (мск), источник: Индикатор

Ученые поняли, почему люди не принимают наилучшие решения

Новое исследование, проведенное учеными из Университета штата Огайо, показывает, что когда люди сталкиваются с проблемой и несколькими ее решениями, они могут не выбрать наиболее оптимальное решение, даже зная о нем.

Исследователи также выяснили, почему так происходит. Результаты своей работы они представили в журнале Nature Communications.

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По словам авторов исследования, люди чаще всего делают выбор, основываясь на прошлых решениях, которые были успешными, а не на своих знаниях. В новой работе ученые проанализировали 57 человек и выяснили, что люди зачастую знают наиболее оптимальные решения проблем, но не принимают их. Это противоречит высказанной ранее гипотезе о том, что человек просто не знает о других возможных решениях.

В своем эксперименте ученые попросили 57 человек играть в компьютерную игру, в которой наблюдение и использование паттернов могло принести им игровые деньги. Исследователи отслеживали их движения мышью, чтобы определить, насколько они уловили эти паттерны. Например, участники выбирали один из двух символов в верхней половине экрана — один в левом верхнем углу и один в правом верхнем. Затем в нижнем правом или левом углу появлялся другой символ, который также нужно было выбрать и получить награду.

Испытуемых заставили сыграть в эту игру десятки раз. На основе полученных данных ученые смогли определить, выясняли ли участники закономерность между выбором в верхней и нижней частях и наградой.

Также исследователи наблюдали за движениями мыши, чтобы понять, как человек делал выбор, ведь непроизвольно мы перемещаем курсор на тот объект, который изначально хотели выбрать.

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В результате первого теста ученые обнаружили, что почти все участники (56 из 57) поняли принцип работы модели в нескольких последних играх. Затем авторы поменяли вероятности получения награды таким образом, что работающий ранее шаблон оказался неприменим в 10−40% случаев. Таким образом ученые пытались выяснить, как поведут себя люди, когда ранее успешный паттерн не приводил к успеху. В результате авторы показали, что люди следовали тому же шаблону только 20% времени, хотя он и был самым эффективным, так как работал в шести из десяти случаев.

Ученые пока не до конца поняли, почему люди так принимают решения, но они предполагают, что на это просто не тратится много умственных усилий. Выводы новой работы, по словам исследователей, можно использовать, например, в спорте для принятия управленческих решений.

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