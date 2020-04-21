Коронавирус может заражать почти всех млекопитающих. Но лучше остальных — кроликов

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ТАСС, 21 апреля. Биологи из Китая, США и Канады выяснили, что даже ослабленная форма коронавируса может проникать в клетки почти всех видов млекопитающих, за исключением мышей и крыс. В частности, особенно сильно этому подвержены кролики. Предварительные результаты ученых опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
«Мы изучили то, как вирус соединяется с 14 различными вариациями белка ACE2, который он использует для того, чтобы проникать в клетки легких. Эти опыты показали, что все версии этого белка, за исключением тех, которые встречаются у мышей и крыс, могут соединяться с SARS-CoV-2. Поэтому можно говорить о том, что вирус может заражать все эти виды млекопитающих», — пишут ученые.
Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 проникает в клетки легких человека и других млекопитающих с помощью молекул белка ACE2, которые покрывают определенные типы клеток легких. Как ученые выяснили ранее, эти белки играют важную роль в жизнедеятельности SARS, возбудителя атипичной пневмонии и близкого родственника коронавируса нового типа.
У гена, который управляет производством этого белка, есть несколько разных вариаций в геномах разных млекопитающих. В каждой из них трехмерная структура ACE2 меняется.
Как показали первые опыты на животных, эти вариации не дают вирусу проникать в клетки собак, свиней и мышей, но при этом не мешают заражению кошек, хорьков и обезьян.
Поэтому макак-резусов сейчас используют как основных модельных животных при изучении коронавирусной инфекции и проверке лекарств и вакцин от этой болезни.
Биологи из Медицинского университета Пекина (Китай), Западного университета в Лондоне (Канада) и Института Баруха Блумберга в Дойлстауне (США) заинтересовались тем, может ли вирус заражать другие виды животных в надежде найти более удобных подопытных животных.
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Новые жертвы вируса
Они попытались ответить на этот вопрос, изучив структуру ACE2 у четырнадцати видов млекопитающих и проследив за тем, насколько активно синтетический аналог коронавируса нового типа, в том числе и его ослабленная версия, будет соединяться с подобными выростами на поверхности их клеток.
Как оказалось, возбудитель COVID-19 может соединяться с очень широким спектром белков ACE2, которые есть не только в клетках человека, но и у кроликов, енотов, барсуков и ряда других млекопитающих, в том числе и собак, на которых SARS-CoV-2 предположительно почти не действует. Лучше всего вирус проникал в клетки людей, панголинов, кошек и кроликов.
Что интересно, эти опыты показали, что вирус может проникать в клетки почти всех млекопитающих даже в том случае, если его главная «боевая» часть, белок RBD, лишена особой короткой цепочки аминокислот. Предположительно, эта цепочка делает SARS-CoV-2 значительно более заразным, чем возбудители атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS.
Все это, как отмечают ученые, говорит о том, что до того, как вирус приспособился к жизни в организме человека, он мог распространяться по самым разным популяциям животных.
Это гораздо проще объясняет, как он мог «перепрыгнуть» от летучих мышей в сообщества других видов животных, а затем и в человеческую среду.
Последующие опыты по изучению коронавирусной инфекции ученые предлагают проводить не только на обезьянах, но и на кроликах, белок ACE2 которых оказался почти полностью идентичен человеческому в тех критических участках, с которыми соединяется SARS-CoV-2. Наличие сразу двух животных, на которых вирус действует примерно так же, как на человека, значительно ускорит проверку новых вакцин и лекарств, заключают ученые.
Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.
О пандемии коронавирусной инфекции
Сейчас в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, около 2,5 млн случаев заражения новым коронавирусом (SARS-CoV-2), около 170 тыс. инфицированных умерли, выздоровели около 652 тыс. человек. За пределами КНР заболевание COVID-19, которое вызывает этот вирус, выявили в 185 странах, включая Россию.
Вакцину от этого заболевания сейчас разрабатывают во многих странах мира, в том числе и в России. Некоторые научные группы уже начали тестировать препараты на животных. Тем не менее, точные сроки появления лекарства от COVID-19 ученые сказать пока не могут — оценки разнятся от полугода до 2−3 лет.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала, что эта болезнь распространилось по всему миру, назвав ситуацию пандемией.
Коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что и SARS и MERS — возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу. Изначальным переносчиком вируса SARS-CoV-2, как предполагают ученые, были летучие мыши, также появлялись свидетельства о том, что в этом могут быть «виновны» панголины, змеи или собаки.
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