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14:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Греф назвал дату пика коронавируса в России

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
15:21 (мск)Герман Греф дал советы россиянам и бизнесу на период кризиса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 495 994 +75 555
Скончалось171 255 +5 050
Выздоровело658 245 +22 769
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 21.04
Источник: РИА "Новости"

«Мы должны преодолеть пик заболеваемости. Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас. По нашим оценкам, такой пик наступит в нашей стране примерно с 5 по 10 мая и до этого периода времени критически важно соблюдать все требования карантина», — заявил Герман Греф.

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Особое внимание глава Сбербанка уделил последствиям кризиса, вызванным эпидемией. По мнению Грефа, он заставит всех пересмотреть свои долгосрочные планы и внести значительные коррективы.

«Мы должны людям сказать о том, что это вполне вероятный сценарий, и это сценарий не катастрофичный, на первый взгляд, а вполне приемлемый. Вы знаете, есть хороший анекдот на тему, что если наводнение неизбежно, то все оставшееся время перед наводнением нужно потратить на то, чтобы научиться жить под водой», — заявил Греф, отметив, что недавно общался с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая подтвердила его опасения.

Комментируя возможность создания вакцины, Греф высказался осторожно, так как не считает себя экспертом в этой области. «Я думаю, что, конечно же, вакцину придумают — так же, как эту вакцину создавали от других разных болезней. Я не хотел бы гадать на кофейной гуще, я бы оперировал все-таки мнением значительно более авторитетных специалистов, чем я», — надеется глава Сбербанка.

Ранее похожую точку зрения выразили эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). Они также прогнозируют пик эпидемии в России на начало мая, а вот снятие карантинных мер — на середину июня. С начала эпидемии в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения, скончались более 400 человек.

Путин: пик эпидемии коронавируса в стране еще не пройден
Во время загрузки произошла ошибка.
15:39 (мск)© Ньюстюб
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