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15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Московском зоопарке показали месячных верблюжат (видео)

Они здоровы и очень активны.

Столичный зоопарк впервые показал двух детенышей двугорбых верблюдов.

Шторм и Буря родились в начале марта. Свой первый месяц жизни они отпраздновали в узком семейном кругу — Московский зоопарк закрыт на карантин.

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Мамы верблюжат, Альба и Понка, прибыли в зоопарк в конце сентября уже в положении. Ветеринары строго контролировали их состояние. Первую неделю сотрудники сами выкармливали Шторма, малыша Альбы. Затем мать начала кормить малыша самостоятельно. Такие затруднения — не редкость у самок, которые рожают впервые, говорят в зоопарке.

Сейчас у верблюжат все хорошо, они здоровы и активны. «Будем надеяться, что их ждет прекрасное будущее. Мы постараемся обеспечить им все необходимое для этого», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Анна Лысенко

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