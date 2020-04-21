15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Московском зоопарке показали месячных верблюжат (видео)
Они здоровы и очень активны.
Столичный зоопарк впервые показал двух детенышей двугорбых верблюдов.
Шторм и Буря родились в начале марта. Свой первый месяц жизни они отпраздновали в узком семейном кругу — Московский зоопарк закрыт на карантин.
Мамы верблюжат, Альба и Понка, прибыли в зоопарк в конце сентября уже в положении. Ветеринары строго контролировали их состояние. Первую неделю сотрудники сами выкармливали Шторма, малыша Альбы. Затем мать начала кормить малыша самостоятельно. Такие затруднения — не редкость у самок, которые рожают впервые, говорят в зоопарке.
Сейчас у верблюжат все хорошо, они здоровы и активны. «Будем надеяться, что их ждет прекрасное будущее. Мы постараемся обеспечить им все необходимое для этого», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Анна Лысенко