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16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Возле Австралии заметили странную группу бычерылов (видео)

Очень сплоченная стая.

Возле рифа Нингалу в Западной Австралии заметили невероятную стаю восточноамериканских бычерылов.

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Животных, которые плыли плотной группой, заметили фридайверы на глубине около 6 метров. Один из них по имени Алекс Кидд поделился роликом в соцсетях. По его словам, такая «встреча» бывает раз в жизни.

Восточноамериканские бычерылы принадлежат к семейству орляковых скатов. Они обитают в тропических водах. Почему скаты вели себя так странно, фридайверы не знают.

Анна Лысенко

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