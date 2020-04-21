16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Возле Австралии заметили странную группу бычерылов (видео)
Очень сплоченная стая.
Возле рифа Нингалу в Западной Австралии заметили невероятную стаю восточноамериканских бычерылов.
Животных, которые плыли плотной группой, заметили фридайверы на глубине около 6 метров. Один из них по имени Алекс Кидд поделился роликом в соцсетях. По его словам, такая «встреча» бывает раз в жизни.
Восточноамериканские бычерылы принадлежат к семейству орляковых скатов. Они обитают в тропических водах. Почему скаты вели себя так странно, фридайверы не знают.
Анна Лысенко