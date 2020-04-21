Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

В министерстве связали рост продолжительности жизни со снижением смертности населения трудоспособного возраста: на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.
Таким образом, в прошлом году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тыс. жизней трудоспособных граждан.
В конце октября 2019 года тогдашний министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что продолжительность жизни россиян выросла на 0,6 года, достигнув максимума — 73,5 лет. По ее словам, в среднем по стране за восемь месяцев того года продолжительность жизни выросла до 73,6 лет.
Ранее в том же месяце Скворцова говорила, что за последние 10 лет россияне стали в два раза реже умирать от инсультов и инфарктов миокарда. Она отметила, что причина этому — создание системы центров для спасения жизни человека при острых состояниях.