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18:24 (мск), источник: Известия

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны во вторник, 21 апреля.

Источник: Известия

В министерстве связали рост продолжительности жизни со снижением смертности населения трудоспособного возраста: на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.

Таким образом, в прошлом году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тыс. жизней трудоспособных граждан.

В конце октября 2019 года тогдашний министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что продолжительность жизни россиян выросла на 0,6 года, достигнув максимума — 73,5 лет. По ее словам, в среднем по стране за восемь месяцев того года продолжительность жизни выросла до 73,6 лет.

Ранее в том же месяце Скворцова говорила, что за последние 10 лет россияне стали в два раза реже умирать от инсультов и инфарктов миокарда. Она отметила, что причина этому — создание системы центров для спасения жизни человека при острых состояниях.

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