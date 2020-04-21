ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса

«Все имеющиеся данные указывают на животное происхождение вируса и на то, что это не вирус, подвергшийся манипуляциям или синтезированный в лаборатории или
Предположительно, источником коронавируса были летучие мыши. Как вирус преодолел видовой барьер и передался людям, пока неизвестно. Однако здесь «несомненно» был
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что США расследуют обстоятельства появления коронавируса COVID-19. Он заявил, что не верит, что больше всего смертей от заболевания было в США. Президент раскритиковал действия ВОЗ и лишил организацию финансирования.