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17:24 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, предположительно, имеет животное происхождение, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Чаиб. По ее словам, признаков лабораторного происхождения пока обнаружено не было.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 501 156 +76 737
Скончалось171 810 +5 554
Выздоровело659 732 +23 549
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 21.04
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«Все имеющиеся данные указывают на животное происхождение вируса и на то, что это не вирус, подвергшийся манипуляциям или синтезированный в лаборатории или где-либо еще», — сказала Чаиб на брифинге в Женеве (цитата по Reuters). По ее словам, «скорее всего, этот вирус животного происхождения».

Предположительно, источником коронавируса были летучие мыши. Как вирус преодолел видовой барьер и передался людям, пока неизвестно. Однако здесь «несомненно» был какой-то промежуточный носитель, сказала представитель ВОЗ.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что США расследуют обстоятельства появления коронавируса COVID-19. Он заявил, что не верит, что больше всего смертей от заболевания было в США. Президент раскритиковал действия ВОЗ и лишил организацию финансирования.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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17:44 (мск)© Ньюстюб
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