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17:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Последствия пожаров в Чернобыльской зоне сняли на видео

Последствия пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения сняли на видео с помощью беспилотника. Ролик опубликован на Facebook-странице «Dronarium Украина».

В описании к видео говорится, что его снимали несколько дней. Съемка велась на границе с зоной отчуждения по реке Уж, в поселке городского типа Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы.

«Граница с Беларусью. Овручский район. Житомирская область. Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным», — добавили авторы.

После пожаров.

80 секунд грустного видео, которое мы сняли за несколько дней, с помощью дрона. Не хочется ничего комментировать, просто взгляните. Съемка велась на границе с Зоной отчуждения по реке Уж, в пгт Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы. Граница с Беларусью. Овручский район. Житомирская область. Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным. Репортажка "на коленке"

Опубликовано Dronarium Украина Вторник, 21 апреля 2020 г.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков объявил о начале «антидиверсионной операции» в зоне ликвидации лесных пожаров у Чернобыльской АЭС. В ней примет участие Национальная гвардия Украины. В министерстве создана специальная группа для расследования поджогов леса возле Чернобыля и Припяти. Спасатели третью неделю борются с пожарами в зоне отчуждения.

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