После пожаров.
80 секунд грустного видео, которое мы сняли за несколько дней, с помощью дрона. Не хочется ничего комментировать, просто взгляните. Съемка велась на границе с Зоной отчуждения по реке Уж, в пгт Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы. Граница с Беларусью. Овручский район. Житомирская область. Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным. Репортажка "на коленке"Опубликовано Dronarium Украина Вторник, 21 апреля 2020 г.
17:38 (мск), источник: Lenta.Ru
Последствия пожаров в Чернобыльской зоне сняли на видео
Последствия пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения сняли на видео с помощью беспилотника. Ролик опубликован на