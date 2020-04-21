Коронавирус COVID-19: главные события 21 апреля

После сокращения накануне прирост заболеваемости коронавирусом в стране снова ускорился. Количество заболевших составило 52 763 с начала пандемии. За последние сутки стало известно о 5 642 новых больных. Выздоровели с начала эпидемии уже 3 873 человека.
Власти Москвы будут следить за гражданами с симптомами ОРВИ. С 22 апреля такие москвичи, а также их домочадцы должны соблюдать режим самоизоляции на дому. Им разрешено пользоваться транспортом только для посещения больницы. Отслеживать нарушителей будут с помощью геолокации.
Поверьте, худшее еще впереди. Давайте предотвратим эту трагедию.
Организация призвала не смягчать карантинные меры. Тем временем их уже ослабили в некоторых европейских странах: Италии, Испании, Германии и Австрии.
Россияне активно брали кредиты в марте, но уже в апреле стало понятно, что пандемия коронавируса затягивается. Ситуация на рынке труда тоже непростая. В результате многие заёмщики решили, что нужно гасить кредит досрочно. Только это не всегда выгодно, а может быть, и опасно.
Китайские ученые исследовали 11 штаммов вируса, взятых от пациентов из города Ханчжоу. В каждом из образцов специалисты обнаружили от 1 до 5 мутаций. Обнаруженные мутации могут напрямую влиять на то, как быстро вирус распространяется среди здоровых клеток и насколько серьезно он нарушает их работу.
Минус 40 долларов за баррель. Такой цены на нефть (если это можно назвать ценой) мир еще не видел. Стоит ли беспокоиться тем, кто продает нефть, и радоваться тем, кто её покупает — заправляет машину, асфальтирует дорогу или топит дом?
Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо
Биологи из Китая, США и Канады выяснили, что даже ослабленная форма коронавируса может проникать в клетки почти всех видов млекопитающих, за исключением мышей и крыс. В частности, особенно сильно этому подвержены кролики. Прежде чем освоиться в клетках человека, коронавирус «путешествовал» по многим видам животных.
Среди прочего гостиницам предстоит пересмотреть некоторые свои стандарты — например, ограничить вместимость столов в ресторанах и расставить их на безопасном друг от друга расстоянии, проводить дезинфекцию мебели, подавать приборы в индивидуальных защитных упаковках. Изменения могут коснуться и шведского стола.
Отсутствие людей на улицах и остановка крупных производств с их вредными выбросами сделали планету намного чище, в разы сократив загрязнения воздуха и воды. На кадрах, сделанных фотокорреспондентами агентства Reuters, можно увидеть разницу между тем, как еще совсем недавно выглядели разные города мира, и тем, как они стали выглядеть сейчас.