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20:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 21 апреля

ВОЗ предсказывает ухудшение ситуации с коронавирусом, москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин, а турецкие отели пересмотрят систему «все включено».

Коронавирус COVID-19
20:59 (мск)Кадыров побрился налысо и призвал всех чеченцев последовать его примеру
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 531 804 +83 884
Скончалось174 336 +5 836
Выздоровело665 458 +22 213
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:47 MSK, 21.04
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Пустынная площадь Пласа-Майор в Мадриде | Источник: AFP 2020

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 тысяч человек

После сокращения накануне прирост заболеваемости коронавирусом в стране снова ускорился. Количество заболевших составило 52 763 с начала пандемии. За последние сутки стало известно о 5 642 новых больных. Выздоровели с начала эпидемии уже 3 873 человека.

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин

Власти Москвы будут следить за гражданами с симптомами ОРВИ. С 22 апреля такие москвичи, а также их домочадцы должны соблюдать режим самоизоляции на дому. Им разрешено пользоваться транспортом только для посещения больницы. Отслеживать нарушителей будут с помощью геолокации.

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Поверьте, худшее еще впереди. Давайте предотвратим эту трагедию.
Тедрос Гебреисус
глава ВОЗ

Организация призвала не смягчать карантинные меры. Тем временем их уже ослабили в некоторых европейских странах: Италии, Испании, Германии и Австрии.

Банковская хитрость

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Россияне активно брали кредиты в марте, но уже в апреле стало понятно, что пандемия коронавируса затягивается. Ситуация на рынке труда тоже непростая. В результате многие заёмщики решили, что нужно гасить кредит досрочно. Только это не всегда выгодно, а может быть, и опасно.

Мутации коронавируса могут сделать его более агрессивным

Китайские ученые исследовали 11 штаммов вируса, взятых от пациентов из города Ханчжоу. В каждом из образцов специалисты обнаружили от 1 до 5 мутаций. Обнаруженные мутации могут напрямую влиять на то, как быстро вирус распространяется среди здоровых клеток и насколько серьезно он нарушает их работу.

Закат над нефтеперерабатывающим заводом LyondellBasell-Houston в Хьюстоне, штат Техас | Источник: AFP 2020

Бесплатная нефть

Минус 40 долларов за баррель. Такой цены на нефть (если это можно назвать ценой) мир еще не видел. Стоит ли беспокоиться тем, кто продает нефть, и радоваться тем, кто её покупает — заправляет машину, асфальтирует дорогу или топит дом?

Производители продуктов просят запретить скидки в магазинах

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Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке. Одно из предложений — ввести мораторий на промоакции, продажу товаров со скидками.

Коронавирус может заражать почти всех млекопитающих

Биологи из Китая, США и Канады выяснили, что даже ослабленная форма коронавируса может проникать в клетки почти всех видов млекопитающих, за исключением мышей и крыс. В частности, особенно сильно этому подвержены кролики. Прежде чем освоиться в клетках человека, коронавирус «путешествовал» по многим видам животных.

Турецкие отели пересмотрят систему «все включено» из-за пандемии

Среди прочего гостиницам предстоит пересмотреть некоторые свои стандарты — например, ограничить вместимость столов в ресторанах и расставить их на безопасном друг от друга расстоянии, проводить дезинфекцию мебели, подавать приборы в индивидуальных защитных упаковках. Изменения могут коснуться и шведского стола.

Как очистился воздух в разных городах мира благодаря коронавирусу

Отсутствие людей на улицах и остановка крупных производств с их вредными выбросами сделали планету намного чище, в разы сократив загрязнения воздуха и воды. На кадрах, сделанных фотокорреспондентами агентства Reuters, можно увидеть разницу между тем, как еще совсем недавно выглядели разные города мира, и тем, как они стали выглядеть сейчас.

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15:50 (мск)© Ньюстюб
Как коронавирус распространяется при чихании
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 21:40 MSK, 21.04
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